V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v južni Sloveniji. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, ki se bo zvečer krepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 9, ob morju do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno oblačno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo možne občasne manjše padavine. V zatišnih nižinah severne Slovenije je v petek možna poledica.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa ciklon. Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo in bo proti večeru oslabljena prešla naše kraje. Pred njo s šibkimi zahodnimi vetrovi doteka topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo oblačnost umikala nad Balkan. V hribovitem svetu Avstrije bodo še manjše snežne plohe. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v južnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Še naprej bo razmeroma toplo za ta čas.