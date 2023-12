Da se nafta na svetovnih trgih draži, je 14. decembra poročala Slovenska tiskovna agencija. »Za 159-litrski sod zahodnoteksaške nafte z dobavo v januarju je bilo treba v azijskem trgovanju odšteti 69,82 dolarja, kar je 35 centov več kot ob koncu sredinega trgovanja.« V časniku Finance pa po drugi strani pišejo: »Znova namreč spremljamo padanje cene nafte, kar odmeva na trgih mediteranskih goriv. Pocenitve bi po naši oceni bile še večje, če evro v primerjavi z dolarjem ne bi izgubil približno odstotka vrednosti.«

Vpliv hutijskih upornikov na cene v Sloveniji

Z ministrstva za energijo pojasnjujejo, da imajo prav tako na Financah kot STA: »Naftni derivati so v zadnjem 14-dnevnem obdobju zelo nihali. Čeprav so zaenkrat cene nafte še stabilne, bi se lahko to spremenilo v luči družbe British Petroleum, potem ko so napovedali prekinitev tranzita tankerjev skozi Rdeče morje, saj je ta poteza sledila poslabšanju varnostnih razmer v regiji in ponavljajočim se napadom hutijevskih borcev na ladijski promet.«

S podporo Irana, pišejo na ministrstvu, bi lahko hutijski uporniki blokirali dobavne poti in onemogočili ladjam prehod skozi Sueški prehod, kar bi vplivalo na podražitev oziroma dolgoročno na višjo inflacijo, če bi ladje morale v Evropo ponovno pluti okoli Afrike. »Analitiki tako pričakujejo, da bo vojna med Izraelom in Hamasom podpirala nestanovitnost cen nafte v negotovem gospodarskem okolju, čeprav se to še ni izrazito odrazilo v cenah surove nafte.«

Z ministrstva so nam odgovor poslali včeraj, nemška tiskovna agencija DPA pa danes poroča, da se je že začelo: več ladjarskih družb je sporočilo, da zaradi napadov Hutijev za prevoz nafte ne bodo uporabljale Sueškega prekopa. Povečali se bodo stroški in podaljšalo trajanje prevoza, saj morajo ladje narediti velike obvoze prek južnega konca Afrike.

Prav danes so Združene države sprožile mednarodno akcijo za zavarovanje trgovskih poti v Rdečem morju zaradi napadov hutijskih upornikov iz Jemna, ki jih podpira Iran. Po poročilih agencije Reuters so Hutijci v zadnjem mesecu z droni in izstrelki napadli več tujih ladij kot odgovor na izraelsko ofenzivo v Gazi.

Kako ministrstvo določa ceno bencina?

Izračunavanje cen goriv izven prodajnih servisov avtocest in hitrih cest določijo na podlagi gibanja cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro na podlagi 14-dnevnih povprečij cen. Pri izračunu se upošteva tudi dodatek za biokomponento pri gorivu NMB 95 in dizelskem gorivu – ta se izračunava za vsako gorivo posebej.

Gibanje cen neosvinčenega 95-oktanskega bencina ter dizla na mediteranskih trgih za zadnje četrtletje, kjer so vidna nihanja cen omenjenih produktov (vir: MOPE):