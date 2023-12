Tako določa dogovor o izvensodni poravnavi leta 2021 vložene tožbe pravosodnih ministrov zveznih držav ter Portorika in prestolnice Washington, ki je bila sklenjena že septembra, podrobnosti pa so bile objavljene šele danes.

Omenjenih 700 milijonov dolarjev je sicer le kapljica v morje več milijard dolarjev dobičkov, ki jih je Google ustvarjal z zaračunavanjem provizije proizvajalcem aplikacij, ko so uporabniki opravljali nakupe znotraj takih aplikacij.

Vlagatelje kazen ni preveč zaskrbela, saj so se delnice starševskega podjetja Aplhabet podražile.

Po besedah Googlovega predsednika za vladne zadeve in javno politiko Wilsona Whitea je dogovor pozitiven za podjetje. »Poravnava gradi na androidovih izbirah in prilagodljivosti, ohranja trdne zaščite in sposobnost podjetja, da tekmuje z drugimi proizvajalci programske opreme,« je sporočil.

Proizvajalec aplikacij Epic Games je poravnavo označil za majhno enkratno izplačilo, ki potrošnikom in razvijalcem aplikacij ne prinaša nobenega pravega olajšanja. Potrošniki bodo dobili od poravnave najmanj dva dolarja po glavi, vendar le tisti, ki so od 16. avgusta 2016 do 30, septembra letos opravili nakupe znotraj aplikacij na svojih pametnih telefonih s sistemom android. Takih naj bi bilo v ZDA skupaj 102 milijona.

Za odškodnine potrošnikom je predvidenih 630 milijonov dolarjev, ostalih 70 milijonov pa so kazni in poravnave zveznim državam. Tožba je uvodoma zahtevala skupaj 10,5 milijarde odškodnin in kazni.

Z isto tožbo uspel tudi Epic

Google je proizvajalce aplikacij silil v transakcije preko aplikacije Play Store, kjer je zaračunaval med 15 do 30 odstotkov provizije za vsako prodajo znotraj aplikacij. Po novem se je takemu početju odpovedal in potrošnike tudi več ne bo strašil z alarmantnimi opozorili, če bodo kaj legitimnega naložili na telefon mimo aplikacije oziroma trgovine Play Store.

Proizvajalci aplikacij bodo lahko za plačila znotraj aplikacij uporabljali druge plačilne sisteme, potrošniki pa bodo za pet let lažje nalagali aplikacije izven trgovine Play Store.

Epic Games je prejšnji teden po odločitvi porote dobil veliko tožbo proti Googlu iz natanko istih razlogov, zaradi katerih so podjetje tožili pravosodni ministri zveznih držav. Google se je na odločitev porote pritožil še preden mu je sodišče naložilo kazen.

Proizvajalec popularne igre Fortnite je septembra poravnavo Googla s pravosodnimi ministri zavrnil in nadaljeval s tožbo, čeprav je leta 2021 izgubil podobno tožbo proti Applu, ki s svojo trgovino aplikacij na sistemu iOs počne isto kot Google. Epic je tožbo proti Applu izgubil na sojenju pred sodnikom in ne poroto, kot je bil primer v tožbi proti Googlu.

Google se sooča tudi s protimonopolno tožbo zaradi izkoriščanja svojega spletnega brskalnika, ki s pomočjo oglasov letno ustvari več kot 200 milijard dolarjev prihodkov. Maja prihodnje leto se bodo v tožbi pravosodnega ministrstva ZDA začeli sklepni nagovori tožilcev in obrambe.