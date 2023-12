Združitev ljubljanskih vrtcev: Obljubili javno razpravo

Vodja ljubljanskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič je dejala, da bo najmanj do konca januarja potekala javna razprava o načrtovani združitvi 23 javnih vrtcev v javni zavod Center predšolske vzgoje in izobraževanja (Center PRVI).