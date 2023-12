Tudi v dvanajstem poizkusu ni šlo. Košarkarji Cedevite Olimpije v evropskem pokalu še naprej zbirajo poraze in ostajajo edino moštvo v tekmovanju brez zmage. Tokrat je bil od izbrancev trenerja Simoneja Pianigianija v Stožicah boljši Bešiktaš. Kljub sramotnim rezultatom v Evropi pa v največji slovenski dvorani ni bilo slišati niti enega samega žvižga s tribun.

V izredno meglenem torkovem večeru v Ljubljani se je pred dvorano Stožice zdelo, da se na tribunah ne bo zbralo veliko navijačev, a so se na koncu glede na rezultate Ljubljančanov v letošnji sezoni solidno napolnile. Po slabem začetku je kazalo, da se bo Bešiktaš sprehodil do zmage, toda zdesetkani zmaji so se le pravočasno zbudili. Prednjačila je trojica Justin Cobbs, Jaka Blažič in DJ Stewart, po trojki Gregorja Glasa pa je Olimpija sredi druge četrtine prvič na tekmi povedla. Bešiktaš je padel v serijo napak, obenem se mu je ustavil met, a je kljub temu do polčasa uspel znova preiti v vodstvo. Zanimivo je, da turško moštvo v prvih 20 minutah ni izvajalo niti enega prostega meta, medtem ko jih je Olimpija kar 20.

Tudi v drugi polčas so gostitelji krenili slabo, kot da se v slačilnici med glavnim odmorom ne bi dogovorili ničesar. Z dodatno energijo so vnovič ujeli nasprotnika, ko pa je z igrišča odšepal Cobbs, je marsikomu v Stožicah vzelo sapo. Nova poškodba bi bila za zmaje skorajda pogubna, a se je izkazalo, da jo je Američan dobro odnesel. Po masaži se je namreč hitro vrnil na parket. V zadnji četrtini je Olimpija zaostajala že za 12, v zaključku sicer zagrozila, a pod črto vnovič pokazala premalo, da bi si zaslužila zmago.

Po tekmi je z izjavami znova blestel trener Olimpije Simone Pianigiani, saj se mu dvanajsti zaporedni poraz brez zmage v evropskem pokalu zdi normalen. »Naredili smo nekaj napak v končnici in zgrešili odprte mete, kar nas je stalo zmage. A to je normalno. Igralci so se borili in lahko se jim znova samo zahvalim. Imamo preveč poškodb, ob skrajšani rotaciji pa nas na koncu zdela utrujenost.«