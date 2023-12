Zeleni kras je ena najbolj razgibanih pokrajin v Sloveniji. Med najbolj znanimi kotički v tem delu Slovenije so zagotovo Postojnska jama, Predjamski grad, Park Škocjanske jame, Kobilarna Lipica, Cerkniško jezero in Križna jama. A to nikakor ne pomeni, da ste videli že vse, če ste na seznamu odkljukali naštete. Planince in pohodnike na tem koncu zelene dežele najbolj privlačijo visoki vrhovi, zlasti Snežnik (1796 m) in nekoliko nižji Kozlek (997 m), ki slovita po izjemnih razgledih. Tudi Nanos je vrh, na katerega se je vredno povzpeti, nekateri prisopihajo do vrha kar na kolesu.

Podeželsko hišo spremenila v hotel

A če vam nobena od pretiranih telesnih aktivnosti ne diši, naj vas to ne odvrne od obiska. Kajti Kras s svojo okolico ponuja obilico priložnosti za razvajanje, tudi v prijetnih butičnih nastanitvah, da o kulinarični ponudbi, ki pritegne gurmane tudi iz sosednje Italije, ne govorimo. Ker je včasih treba preveriti, kaj je novega, smo tokrat potrkali na vrata Ane in Roberta Čebokelj, ki sta pred leti v Hruševju odkupila staro podeželsko hišo in jo počasi in z veliko ljubezni do najmanjših detajlov spremenila v restavracijo in butični hotel Pira.

Njuna domačija stoji na poti od cerkvice svetega Danijela iz 17. stoletja do kala, plitke kotanje s kapelico na koncu vasi. »Hišo sva kupila leta 2018, izvirala naj bi iz 18. stoletja. Morda se zdi Hruševje z nekaj več kot 250 prebivalci manj atraktivno, a je hiša na veliki parceli omogočila razvoj najine ideje gostu ponuditi bivanje sredi neokrnjenega Krasa. Ne nazadnje je lokacija blizu ceste, a hkrati dovolj umaknjena, da zagotovi intimo in mir, ki ju najini gostje pričakujejo. Hiša je spomeniško zaščitena in ima zanimivo zgodbo. Po drugi strani je na dosegu roke cela Vipavska dolina, blizu je tudi Trst,« v pogovoru pove Robert Čebokelj, ki turizem, tudi kot lastnik potovalne agencije Slovenia4Seasons, zelo dobro razume.

Gostom zakonca ponudita šest popolnoma različnih nastanitev. Hotel Pira sestavljata dva objekta, hiša Ajda in vila Oreh, ki sta ju zakonca zasnovala v sodelovanju z arhitektom Leonom Belušičem. Objekta ponujata šest različnih nastanitev za 2 do 6 oseb, pri vseh pa je poudarek na udobju in prostornosti.

Edinstven je apartma za štiri osebe Ajda 1, saj je v njem ohranjena in popolnoma prenovljena črna kuhinja s krušno pečjo, mansardne enote po drugi strani goste pozdravijo z romantičnimi razgaljenimi tramovi, vse suite pa imajo po meri izdelane postelje in vrhunsko opremljene kopalnice s kadjo ali tušem. Morda še podatek za aktivne ljudi, ki jim družbo delajo tudi psi – v hotelu Pira so dobrodošli, saj, kot pravita zakonca: »Smo sredi vasi.«

V ekipi tudi mlada kuharica

Vse več je tudi gostov, ki se v Hruševje pripeljejo na kosilo ali pa celodnevno pohajkovanje po bližnji okolici končajo z večerjo. Med njimi so vse pogostejši tudi kolesarji. »Sam sem v kuhinji vsak dan že več kot dve desetletji in moja filozofija, na kateri slonijo vse naše jedi, je: dobre, sveže in sezonske sestavine, ki jih predstavimo in postrežemo na izviren način,« pove Čebokelj in doda, da ni zagovornik pretirano spremenjene in predelane hrane. »Seveda v kuhinji nikoli nisem sam, saj ob meni stojita dve odlični kuharici. Poleg Josipe Mačinkovič, ki mi že desetletja dela družbo v kuhinji restavracije Avio Pub, še Andreja Glažar v restavraciji Kantina Pivka v Parku vojaške zgodovine. Vesel sem, da se je naši ekipi pridružila tudi mlada kuharica Neža Kobal, za katero si tudi želim, da kmalu pusti svoj pečat tako v kuhinji kot na krožniku. Se pa oba zavedava, da je to proces, ki traja. Seveda se bomo še naprej trudili, da bo hrana vedno na visoki ravni.«

Med posedanjem na sončni terasi pred restavracijo smo pokukali v vinsko karto restavracije in našteli nekaj več kot sto etiket slovenskih, italijanskih, francoskih in tudi hrvaških vin. »Z ženo Ano sva velika ljubitelja vina in se že dvajset let izobražujeva na tem področju,« pove sogovornik. Naj ob tem omenimo, da sta bila zakonca Čebokelj prva, ki sta buteljčno vino na kozarec začela streči v Avio Pubu. »Do takrat se je v Postojni in okolici pilo samo rifuzo, in to iz nizkih, ne pecljatih kozarcev,« v smehu pripomni gostitelj, ki med pogovorom še omeni, da so letos, kar pomeni prvo leto delovanja, že gostili Aleša Kristančiča, Marjana Simčiča, Gašperja Čarmana, Mirana Sirka s peninami Bjana. »Vinsko-kulinarične dogodke bomo zagotovo nadaljevali tudi v letu 2024,« pove in že povabi 12. januarja, ko bo restavracija hotela Pira gostila Klet Brda z njeno prestižno vinsko ponudbo, ki bo spremljala skrbno pripravljen šesthodni meni iz njihove kuhinje. »Luka Ribolica, mladi enolog, ki počasi prevzema vodilno vlogo pri kreiranju vin v Goriških brdih, bo izbral vina, ki bodo ubrano dopolnjevala vsak krožnik,« še omeni Čebokelj.