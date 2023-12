Namerni spodrsljaj poslanke NSi

Državni zbor RS je potrdil Jožeta Novaka za ministra za naravne vire in prostor. Podpredsednica stranke NSi in poslanka DZ Vida Čadonič Špelič je v izjavi za javnost novemu ministru zaželela zdravja in dobrih živcev, v isti sapi pa je okrcala Tino Gaber. Da bo mera polna, je ministru še popihala na dušo, češ, naj nima nobenega sestanka s Tino Gaber, ko se bo treba odločati o medvedih in volkovih.