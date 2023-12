Za Tadejem Pogačarjem je peta profesionalna sezona v svetu kolesarstva, vnovič pa je v njej postavil številne kolesarske mejnike. Ne le skozi slovenske oči, redno premika tudi svetovne mejnike. Sezono je začel (13. februarja) in končal (7. oktobra) v svojem slogu – z zmago. Če tista februarska na manj znani klasiki Jaen Paraiso Interior ni bila odmevna in je bila zgolj ogrevalna, je zadnja na dirki po Lombardiji ena izmed zgodovinskih. Kolesar iz Klanca pri Komendi je še tretje leto zapored dobil zadnji spomenik sezone. S tem je leto zaključil s kar 17 zmagami in si še utrdil naziv najboljšega kolesarja sveta. Na mednarodni lestvici je sezono na vrhu sklenil tretje leto zapored.

Čez celotno leto je potrjeval, da gre za najbolj vsestranskega kolesarja. Za največji uspeh v sezoni si je izbral zmago na spomeniku po Flandriji. S tem si je uresničil otroške sanje, ko je v deželi kolesarstva prišel do zmage na najbolj odmevni dirki. Do konca aprila je gorenjski volk zbral že 12 zmag, kar je rekorden dosežek prvega dela sezone. V letu 2023 se je Pogi prvič v karieri soočil z resno poškodbo. Zlom zapestja mu je onemogočil idealno pripravo na dirko po Franciji, ki pa jo je vseeno sklenil na drugem mestu in še četrtič v karieri z belo majico najboljšega mladega kolesarja. Kot velik šampion je nato v dresu slovenske reprezentance nastopil na svetovnem prvenstvu v Glasgowu na Škotskem. Zahtevno cestno preizkušnjo je končal na tretjem mestu in zlati slovenski kolesarski generaciji zagotovil nov kamenček v mozaiku uspehov, saj je bila kolajna na svetovnem prvenstvu že dolgoletna želja. Dirko je končal povsem izmučen in razmišljal je o koncu sezone. Pri svojih rosnih 25 letih pa brez kolesa ni dolgo zdržal in se je kmalu vrnil na tekmovanja ter, kot rečeno, sezono sklenil z odmevno zmago na dirki odpadlega listja. Še pred dirko po Franciji je postal prvi Slovenec, ki je na domačih tleh v istem letu združil državni naslov na cesti in v vožnji na čas.

Tadej Pogačar je naziv najboljšega športnika Slovenije prejel drugič. Najboljši je bil že v letu 2021, lani pa je premoč priznal atletu Kristjanu Čehu. Kolesar ekipe UAE Emirates tokrat prestižnega naziva ne želi izpustiti iz rok, saj ima tudi v letu 2024 visoke načrte. Prvič v karieri želi v istem letu nastopiti na Giru in Touru, zelo ga mika cestna dirka na olimpijskih igrah v Parizu, kjer bo branil bronasto kolajno iz Tokia. Še bolj pa se še vedno mlad kolesar spogleduje z mavrično majico svetovnega prvaka v cestni vožnji. Trasa v Švici mu je pisana na kožo. Ambiciozni načrti, ki si jih mnogi lahko predstavljajo le v sanjah. Za zmagovalca 63 profesionalnih kolesarskih dirk pa se nič ne zdi nemogoče, saj vsako leto znova dokazuje, da lahko letvico uspešnosti prestavi še višje.