Obiskali smo partizansko bolnišnico Franja: O višini škode še ni mogoče govoriti

Vesel je lahko tisti, ki je Partizansko bolnico Franja obiskal pred letošnjim junijskih neurjem in jo kot tako za katero so se v Mestnem muzeju Idrija trudili ohranjati vsa ta leta, ohranil v spominu. Tudi sami smo dobili priložnost vstopiti v sotesko Pasice, ki so jo za silo uredili, da je vstop v njo mogoče. A le za nadaljnja vzdrževalna dela, pri čemer so stroške sanacije ocenili na 1,5 do 2 milijona evrov. Bolnica Franja ostaja zaprta še vsaj naslednje leto.