Predsednik egiptovske volilne komisije Hazem Badavi je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočil še, da se je volitev, ki so potekale 10. decembra, udeležilo nekaj manj kot 67 odstotkov od skupno 67 milijonov volilnih upravičencev. Al Sisija je tako podprlo več kot 39 milijonov egiptovskih volivcev. Ponovna izvolitev predsednika Abdela Fataha al Sisija se je že pred volitvami zdela praktično zagotovljena, čeprav se država pod njegovim vodstvom že vrsto let spopada z gospodarskimi težavami in obtožbami o kršenju človekovih pravic.

Sisi je oblast v Egiptu postopoma prevzel v nemirnih letih po arabski pomladi leta 2011. V tistem času je bil direktor vojaške obveščevalne službe, leta 2012 pa je postal vrhovni poveljnik oboroženih sil, obrambni minister in kasneje tudi podpredsednik egiptovske vlade. Nato je leta 2013 prišel na oblast z vojaškim udarom in od takrat Egiptu vlada s trdo roko, leta 2014 in leta 2018 pa je zmagal na predsedniških volitvah s 96 oziroma 97 odstotki glasov.

Sedaj je dobil še tretji zaporedni mandat, ki bo trajal šest let. V Egiptu so namreč leta 2019 spremenili ustavo, s čimer so omejitev trajanja predsedniškega mandata podaljšali s štirih na šest let, Sisi pa bo tudi po izteku mandata upravičen do ponovne izvolitve in teoretično lahko ostane na oblasti najmanj do leta 2030.