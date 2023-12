V živo: Fides za 9. januar napovedal opozorilno stavko

Zdravniški sindikat Fides bo predstavil nadaljnje sindikalne aktivnosti, ki jih načrtujejo zaradi neizpolnitve vladnih zavez iz sporazumov, sklenjenih oktobra lani in januarja letos. Po sporazumu, ki sta ga Fides in vlada podpisala v začetku leta, bi moral biti do 1. januarja 2024 namreč oblikovan zdravstveni plačni steber, sicer sporazum predvideva ločena pogajanja s Fidesom.