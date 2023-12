Francozinje, ki so v petkovem polfinalu visoko premagale Švedsko s 37:28, in Norvežanke, ki so šele v podaljšku, potem ko so bile večji del tekme v zaostanku, z 29:28 strle odpor Dank, so se v finalu svetovnega prvenstva srečale že predlani v Granollersu. Z 29:22 so slavile norveške rokometašice, za katere je bil to četrti naslov svetovnih prvakinj, s čimer so se izenačile z Rusinjami. Zanimivo je, da so Norvežanke do treh naslovov svetovnih prvakinj prišle prav po zmagah nad Francijo, enkrat so do njega prišle z zmago proti Nizozemski. Izbranke legendarnega Oliverja Krumbholza so do prvega naslova prišle pred 20 leti na Hrvaškem, ko so bile v finalu boljše od Madžarske, do drugega pa pred šestimi leti v Nemčiji, ko so na kolena spravile prav Norveško.

Najboljši reprezentanci letošnjega prvenstva, ki sta obe na poti do finala premagali tudi slovenske rokometašice, sta se na zadnji tekmi drugega dela tekmovanja že pomerili v Trondheimu. V izenačeni tekmi so s 24:23 zmagale Francozinje, ki so na najbolj pomembni tekmi prvenstva Norvežanke še enkrat spravile na kolena. Že ob polčasu so vodile s tremi goli prednosti, v drugem so to prednost ob odlični igri v obrambi ubranile, junakinja tekme pa je bila 20-letna Lena Grandveau, za katero je bila to šele 15. tekma v francoski reprezentanci, ki je v končnici tekme dosegla odločilne gole. Finalno tekmo sta sodila slovenska sodnika Bojan Lah in David Sok.

Slovenske rokometašice, ki so prvenstvo končale s štirimi zmagami in porazoma, so osvojile enajsto mesto, tudi po zaslugi lanskega osmega mesta na evropskem prvenstvu pa so se uvrstile v olimpijske kvalifikacije. Njihove nasprotnice bodo šestouvrščena Nemčija, ki je na tekmi za peto mesto izgubila z Nizozemsko s 26:30, in sedmouvrščena Črna gora, ki je bila z 28:24 boljša od Češke, ter Paragvaj, ki je bil šele 29.

»Nemčija ima kakovostno reprezentanco, ki je že na drugem zaporednem tekmovanju končala med najboljšo osmerico, medtem ko je Črna gora v nekoliko spremenjeni zasedbi zadržala trend visokih uvrstitev na največjih tekmovanjih. Paragvaj se na južnoameriškem prvenstvu ni uvrstil med najboljšo trojico, tudi na tem prvenstvu ni bil med najboljšimi reprezentancami svoje celine,« je o tekmicah, ki bodo od 11. do 14. aprila prihodnje leto igrale s slovenskimi rokometašicami, dejal selektor Dragan Adžić. »Do zdaj smo opravili dobro delo, verjamem vanj, prav tako tudi, da bomo v igri še napredovali, zato optimistično gledam na olimpijske kvalifikacije,« je še dodal slovenski selektor, ki je s Črno goro leta 2012 v Londonu osvojil srebrno kolajno. Slovenke naj bi glede na obvestilo IHF kvalifikacije začele 11. aprila proti Nemčiji, s katero so zadnjič igrale v kvalifikacijah za EP 2010 in obakrat izgubile (17:27, 24:35), 12. ali 13 aprila pa se bodo pomerile s Paragvajem, ki so ga leta 2017 na SP v Nemčiji v prvem delu tekmovanja premagale z 28:22. Zadnji dan olimpijskih kvalifikacij, 14. aprila, jih na papirju čakajo najtežje nasprotnice, Črnogorke, lani tretje na EP v Ljubljani.