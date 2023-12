Sedaj pa se je blamiral celo sam predsednik preiskovalne komisije državnega zbora Miha Lamut (stranka GS), ki preiskuje Golobovo domnevno nedopustno politično vmešavanje v delo policije. Razkril je namreč zaslišanje Bobnarjeve na zaprti seji njegove komisije direktorju Sove Kadivniku, ki naj bi bil nasprotna priča v primeru Bobnar in Lindav. Zaradi tega torej morebitno njihovo soočenje odpade, ker je ena priča favorizirana pred drugo nasprotno pričo. Pravniki so ocenili, da gre v tem primeru lahko celo za kaznivo dejanje Lamuta, v vsakem primeru pa gre za uničenje vseh dokazov in kontaminacijo komisije.

Direktor Sove Kadivnik in Miha Lamut spadata v bazen kadrov Golobove GS. Robert Golob je kot izgleda zelo maščevalen človek, vendar pa je po drugi strani tudi nesposoben, da bi s svojimi podaniki znal izpeljati tako banalen postopek, kot je ta primer. Bolj ko Golob koplje, bolj rine z glavo v blato. Nepojmljivo je tudi, da predsednik vlade preganja svetovalca predsednika svoje države. To se je lahko do sedaj dogajalo samo v kakšni banana-republiki. Ali smo že tam?

Tatjana Bobnar je po teh postopkih celo pristala v ožjem izboru bralcev Dela za osebnost leta 2023. To je priznanje zaradi njene dolgoletne pokončne drže in neuklonljivosti pred samozvanimi avtoritetami, kot je v tem primeru tudi Golobovo ravnanje s svojimi sodelavci. Robert Golob je podobno ravnal tudi s predsedniško kandidatko in podpredsednico GS Marto Kos in poslanko Mojco Šetinc Pašek. Tudi one se niso vdale in kot izgleda tudi predsednica parlamenta ne piha v isti rog z Golobom.

Pred očmi slovenske javnosti se dnevno dogaja razkroj stranke Gibanje Svoboda, pri tem pa zvesto asistirajo razni »upognjenci« te stranke, ki izpolnjujejo ukaze in pričakovanja njihovega šefa, pa če so ti še tako skregani s pravom in moralo. Gibanje Svoboda se je po debaklu zadnje Janševe vlade državljanom kazala kot zadnja šansa, da Slovenija ne postane kloaka po madžarskem vzorcu. Tedaj nas je Janša peljal po Orbanovi poti, sedaj pa nam zopet grozi, da ponovno zaplujemo v te vode. Res, Golob je postal namesto velikega upanja in rešitelja veliko razočaranje za Slovenijo.

Tokrat nisem govoril o raznih dvomljivih strokovnih potezah te vlade in kadrovanju ljudi, ki upravljajo z našim premoženjem v SDH. To je še bolj zaskrbljujoče, vendar ne bi rad pokvaril prednovoletnega vzdušja naših državljanov. O tem kdaj drugič.

Gorazd Cuznar, Črnomelj