Na Kanarskih otokih so prijeli štirinajst uslužbencev letališča Sur-Reina Sofía na jugu Tenerifov, ki naj bi potnikom iz prtljage kradli denar in druge dragocenosti. Nagrabili naj bi si za dva milijona evrov plena. Po navedbah lokalnih medijev so si prilastili 29 luksuznih ur, 22 pametnih telefonov, 120 kosov nakita, šlo je za zlato in dragocene kamne, različne elektronske naprave in za okoli trinajst tisoč evrov gotovine. Skupna vrednost vseh najdenih ukradenih predmetov znaša 1.953.571 evrov.

Robo prodajali naprej

Osumljene so spremljali in prijeli v sklopu operacije Oretel, sprožili pa so jo po povečanem številu prijav in pritožb potnikov glede pogrešanih predmetov iz njihove prtljage. Osumljeni naj bi ukradeno robo kasneje prodajali naprej, v povezavi s primerom pa preiskujejo še dodatnih dvajset zaposlenih tako na letališču kot v 27 zlatarnah na Kanarskih otokih. Aretirane sumijo delovanja v hudodelski združbi, več vlomov, poškodovanje tuje lastnine, pranje denarja.

Vsak od članov je imel svojo vlogo, združba je bila organizirana po hierarhični lestvici. Eden je izbral letalo, drugi skrival ukradeno robo, tretji jih skrivoma odnesel z letala, četrti so bili zadolženi za prodajo v zlatarnah ali prek spleta …

Omarice in posebni žepi v uniformah

Kako so se nepridipravi lotili kraj? Po ugotovitvah preiskovalcev so se na prtljago spravili šele, ko je bila ta že naložena na letalo, saj so bili takrat še najbolj skriti pred drugimi uslužbenci letališča in potniki. Pri prenosu kovčkov v skladišče so bili počasni, pri nakladanju in razkladanju so si vzeli čas, med posameznimi kosi pa so pustili več praznega prostora. V prtljažniku letala so kovčke povsem odprli, iz njih ukradli dragocenosti, ki so jih našli, nato pa zadrgo znova zaprli tako, da ni bilo znakov odprtja. Plen so skrili v osebne omarice ali pa v žepe, ki so jih posebej za to všili v notranji del službenih uniform.