Projekt posodobitve potniškega terminala je stal 8,8 milijona dolarjev, večinoma iz zveznega proračuna ZDA. Med obnovo so se odločili tudi za polepšanje potniškega terminala in poleg Mance Ahlin izbrali še tri umetniška dela, ki so jih ustvarili Mike Tabor, Eirini Linardaki in Bryan Stanton.

Petmetrski mamut in mladič

Skoraj pet metrov velika upodobitev odraslega mamuta in mladička je narejena iz vrvi v obliki čipke, nanaša pa se na bližnji Nacionalni spomenik in muzej mamutom v Wacu.

Lokalna najstnika sta leta 1978 odkrila veliko kost pri reki Bosque, ki sta jo predala muzeju univerze Baylor v analizo. Ta je ugotovila, da gre za kost kolumbijskega mamuta, ki je živel na območju pred več 10.000 leti. Kasnejše arheološke raziskave so odkrile pravo množično grobišče mamutov in predsednik Barack Obama ga je leta 2015 označil za nacionalni spomenik.

Manca Ahlin iz Žirov, ki zase pravi, da je arhitektka, ki vsake toliko časa izdela kakšno umetnino, vendar kleklja že od začetka osnovne šole, je pred Wacoom izvedla še veliko večji projekt v Pittsburghu v Pensilvaniji.

Sodelovala je pri obnovi poslopja knjižnice Carnegie, zgrajenega leta 1890, ki ga je leta 2018 prevzel Otroški muzej Pittsburgha in zbral 20 milijonov dolarjev za celovito obnovo. Nastal je MuseumLab, ki mladim ponuja prostor za različne dejavnosti. Znotraj tega je Ahlin postavila svoj Gymlacium. Naslov je besedna igra, ki označuje telovadbo in čipko.

Ustvarila je tri nadstropja visoko in za dobro tovarniško dvorano veliko inštalacijo iz vrvi, spletenih v tradicionalni klekljani tehniki, kjer lahko otroci, starejši od deset let, plezajo, se lovijo, gugajo, plazijo in raziskujejo. Za projekt je Ahlin skupaj z načrtovanjem potrebovala tri leta, ustvarjala pa ga je v času pandemije koronavirusa leta 2020. Leto dni kasneje je dodala še dve podobni inštalaciji, namenjeni manjšim otrokom - Knot Ramp in Hi Bridge v prvotnem poslopju otroškega muzeja.

»Ideja za ogromne čipke iz vrvi se mi je porodila v New Yorku v času velike eksistencialne krize pred leti, ko sem začela klekljati za terapijo. Dobivala sem ideje, kaj vse bi se še dalo ustvariti iz tega medija, in počasi so oblike postajale bolj prostorske ter materiali vse debelejši - industrijski. Nekje pri velikosti slabih dveh metrov so moje delo opazili tudi arhitekti s pravim naročnikom. Ostalo je zgodovina, kot pravijo Američani,« je povedala.

Etsy, Starbucks, slovenska cerkev

Ahlin je uporabila vrvi med drugim za oblikovanje elegantnega dekorja in predelnih sten za pisarno podjetja Etsy v newyorškem Brooklynu, kjer se ukvarjajo z elektronskim trgovanjem umetniških izdelkov in obrti.

Na podoben način je izdelala umetnino za lokal verige kavarn Starbucks na jugu Manhattna pri brooklynskem mostu in v Annapolisu ter v restavracijah na jugu Manhattna. Njen Dobri pastir krasi tudi steno slovenske cerkve sv. Cirila v East Villagu.

V Sloveniji je Ahlin v domačih Žireh postavila dve umetnini, v Beričevem pa v poslovni stavbi Elesa visi njena čipka iz električnih kablov skozi štiri etaže, ki predstavlja načrt Teslovega elektromotorja.

Pred dvema letoma je v samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki skupaj s slikarjem Aleksijem Kobalom ustvarila projekt Navzkrižja dilem, pri katerem je med drugim spletla 5-metrski Möbiusov trak, ki je visel v križu cerkve.