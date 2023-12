»Najlažje je izvajati sanacijo na način, da se ukinjajo storitve, ukinjajo dežurstva, ampak dokler bom jaz ostal na tem mestu, se to ne bo zgodilo. Denar bomo pobrali tam, kjer je, in to tudi delamo,« je na novinarski konferenci ob sklenitvi dogovora z ljubljansko medicinsko fakulteto minuli teden poudaril Jug. Ob tem je spomnil, da po trenutnih podatkih UKC v prvih šestih mesecih letošnjega leta izkazuje celo pozitivno poslovanje.

Predsednica sveta UKC Ljubljana Irma Gubanec pa je povedala, da je bila od nastopa funkcije članice sveta med tistimi člani, ki so zahtevali posamezne revizije, te pa so pokazale nekatera odstopanja in neskladnosti, ki jih »naslavlja generalni direktor s svojo ekipo«.

»V to vključujemo tako posle z dobavitelji, obvladovanje zalog, obvladovanje terjatev in tudi dolga,« je poudarila. Odziv sveta UKC Ljubljana na sklepe komisije in odbora DZ bo »vsebinski«, je napovedala. Pripravili bodo tako imenovan sanacijski načrt, je pojasnila.

30-milijonska izguba

Poslanci DZ so na skupni seji komisije za nadzor javnih financ in odbora DZ za zdravstvo 6. decembra razpravljali o primanjkljaju UKC Ljubljana. Sprejeli so nekatere sklepe, ki sta jih ločeno predlagala NSi in koalicija. Med drugim so svet UKC pozvali, naj na podlagi revizije poslovanja pripravi sanacijski program ukrepov na prihodkovni in odhodkovni strani.

Sklic skupne nujne seje so zaradi novic o skoraj 30-milijonski finančni izgubi UKC Ljubljana v prvih osmih mesecih letošnjega leta zahtevali v NSi. Kasnejši podatki z zadnjim poračunom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa po navedbah UKC sicer kažejo, da je ljubljanski klinični center v prvih devetih mesecih leta beležil 19 milijonov evrov primanjkljaja, in ne sprva napovedanih 29, v prvih šestih mesecih pa pozitivno poslovanje.