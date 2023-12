Od Propsa je namreč podjetje SPL, kjer je pred leti zasedal položaj generalnega direktorja, s tožbo terjalo dobrih 400.000 evrov zaradi domnevne poslovne škode, ki naj bi jo povzročil. Kot je poročal POP TV, bi se strani morali v četrtek srečati na ljubljanskem okrožnem sodišču, a sta po več letih spora ta teden dosegli sodno poravnavo.

Vsebine poravnave Props za POP TV ni želel komentirati, prav tako tega niso želeli razkriti v SPL.

Nekdanji poslanec Svobode in sedanji minister za javno upravo je sicer v podjetju SPL, ki se ukvarja z upravljanjem nepremičnin, deloval velik del svoje kariere. Sprva je bil pomočnik tehničnega direktorja, nato direktor tehničnega sektorja in med letoma 2011 in 2019 še generalni direktor.

Mediji so sicer v tistem času poročali o visokih cenah, ki jih zaračunava SPL, pa tudi o težavah z menjavo upravnika. Nekaj očitkov, povezanih z njegovim vodenjem SPL, je na dan prišlo tudi v času Propsove kandidature, a jih Props ni želel komentirati.