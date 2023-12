»Med boji v soseski Šujaja je vojska pomotoma identificirala tri izraelske talce kot grožnjo. Posledično so vojaki streljali proti njim in jih ubili,« je na izraelski televiziji sporočil tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari.

Dodal je, da so kmalu po incidentu posumili, da bi lahko šlo za talce, ki jih je skrajno palestinsko gibanje Hamas zajelo v napadu na Izrael 7. oktobra. Njihova trupla so prenesli na izraelsko ozemlje, kjer so potrdili, da gre za izraelske talce.

»To je tragičen incident, vojska prevzema vso odgovornost,« je dodal ter izpostavil, da so uvedli preiskavo incidenta. Poudaril je tudi, da je omenjena soseska v mestu Gaza bojišče, kjer zadnje dni potekajo spopadi.

Svojcem ubitih talcev je izrazil sožalje in zagotovil, da si bodo prizadevali za osvoboditev vseh talcev, ki so še v rokah Hamasa. Bilo naj bi jih več kot sto od 240, kolikor so jih ugrabili 7. oktobra.