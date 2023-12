Stop Violencies, ki ji predseduje Cortésova, je edina organizacija v kneževini pod Pireneji, ki se že od leta 2016 bori za pravico do splava. Več mesecev po njenem poročanju pred Združenimi narodi je tožilstvo sprožilo preiskavo proti Cortésovi zaradi treh kaznivih dejanj – »javne žalitve«, »žaljenja kneza« in »kaznivega dejanja proti ugledu institucij«. Medtem ko je tožilstvo prvi dve obtožbi, za kateri je zagrožena zaporna kazen, leta 2021 umaknilo, se mora zaradi tretje sedaj Cortésova zagovarjati na sodišču. Kljub temu da je le predstavila razmere v svoji državi, ji v najslabšem primeru grozi denarna kazen v višini 12.000 evrov, vpis v kazenski register in začasna prepoved opravljanja vseh javnih funkcij. Njen primer vzbuja tudi mednarodno pozornost, Dunja Mijatović, komisarka za človekove pravice pri Svetu Evrope, opozarja, da kazenski proces proti Cortésovi spodjeda pravico do svobode govora in deluje zastrašujoče na delo tistih, ki se borijo za človekove pravice in pravice žensk v Andori.