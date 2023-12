Severnoprimorski kriminalisti so končali obsežno preiskavo tragične nesreče na reki Soči, v kateri je sredi septembra umrl 55-letni turist iz ZDA. Takrat se je 16 udeležencev adrenalinske avanture pod vodstvom dveh vodnikov lokalnega ponudnika z dvema gumenjakoma spustilo po reki Soči od vstopne točke Boka proti Trnovem ob Soči. Zaradi visokega vodostaja je približno na polovici poti prvi gumenjak nasedel na skalo na desnem bregu, iz njega pa so padli štirje turisti. Reka Soča jih je odnesla naprej, vodnik drugega gumenjaka pa je tri nato potegnil iz vode. Četrti se je na breg rešil sam.

Dvakrat končal v vodi

Med tremi turisti, ki jih je vodnik potegnil na drugi čoln, je bil tudi 55-letnik, ki pa je nato še enkrat padel v vodo in se utopil. Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da je med reševanjem na drugem gumenjaku prišlo do zmede in panike, turisti pa niso upoštevali navodil vodnika. Na čolnu je bilo skupaj 12 ljudi, zaradi prevelike obtežitve čolna, visokega vodostaja in neupoštevanja navodil vodnika, kako naj veslajo, je tudi drugi gumenjak začelo zanašati, dokler ni trčil v skalnato brežino in se prevrnil. Vsi so popadali iz čolna, tudi 55-letnik, ki je bil že pred tem tako obnemogel, da je lahko zgolj ležal na sredini čolna. Vodniku in desetim turistom se je uspelo rešiti iz reke, ki je prevrnjen raft in 55-letnega Američana odnesla dva kilometra nizvodno vse do visečega mosta pri kampu Trnovo.

Tam so vodniki drugih gumenjakov nazadnje tudi našli neodzivnega 55-letnika in ga začeli oživljati ter ga predali reševalcem, vendar mu niso več mogli rešiti življenja. Obdukcija je potrdila, da je bila utopitev vzrok smrti ameriškega turista. Na podlagi vseh okoliščin so novogoriški kriminalisti ocenili, da smrt nesrečnega 55-letnika ni bila posledica kaznivega dejanja, zato so na tožilstvo poslali le poročilo.