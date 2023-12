George Clooney in Amal, britanska odvetnica libanonskih korenin, takrat še s priimkom Alamuddin, sta se spoznala prek skupnih prijateljev, prvič pa sta se srečala v Italiji, ob jezeru Como, kjer ima George Clooney vilo. Zaroko sta objavila aprila 2014, poročila pa sta se septembra istega leta v Benetkah. Danes sta starša šestletnih dvojčkov Elle in Alexandra. Ko so 62-letnega igralca novinarji na rdeči preprogi pred kratkim spraševali, ali njegova otroka razumeta, kdo je njun oče, je odgovoril, da nimata pojma. »Eden od otrok v šoli je najinemu sinu rekel, da sem slaven. Kasneje me je sin vprašal: 'Oči, zakaj si slaven?'« je povedal.

George in Amal, ki je kot odvetnica specializirana za mednarodno pravo, sta aktivna tudi na področju politike. Prizadevata si za to, da bi nemško tožilstvo preiskalo zločine, ki so jih zagrešile ruske sile v Ukrajini, vključno z raketnim napadom na Odeso, tožbo pa so v Nemčiji vložili, ker »ima ta država tisto, kar je znano kot absolutna in univerzalna jurisdikcija«.