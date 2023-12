Hitri vlak tipa ETR 700 je tako po pisanju več italijanskih specializiranih železniških portalov in tudi portala Euronews Travel v ponedeljek zjutraj odpeljal iz Mester prek Portogruara, Tržiča in Nabrežine do Opčin, kjer so se italijanski ekipi pridružili zaposleni Slovenskih železnic (SŽ).

Na SŽ so potrdili, da načrtujejo uvedbo nove vlakovne povezave, ki bi vozila v sestavi potniške garntiure Frecciarossa (rdeča puščica), zato na slovenskem železniškem omrežju izvajajo testiranja.

»V začetni fazi načrtujemo uvedbo enega para vlakov na relaciji Milano-Ljubljana in obratno,« so pojasnili na SŽ. Vlak bi imel po njihovih pojasnilih tudi vmesne postanke, in sicer na slovenski strani v Postojni, Divači in Sežani, ki so priljubljene destinacije italijanskih potnikov. Na italijanski strani pa bodo imeli potniki iz Slovenije poleg v Milano priložnost direktno potovati še v Trst, Benetke, Padovo, Verono itd.

Testno vozilo naj bi bilo po poročanju italijanskih portalov za zdaj edino iz družine rdečih puščic, ki ima nameščeno sistem signalizacije in nadzora vlakov ERTMS/ETCS. Ta naj bi postopoma nadomestil različne nacionalne sisteme in omogočil poenotenje železniškega prometa v EU, v Sloveniji pa je že široko uveden, med drugim na celotnem koridorju med Koprom in italijansko mejo ter Šentiljem in Hodošem.

Na SŽ so pojasnili, da zaradi infrastrukturnih zmogljivosti javne železniške infrastrukture v Sloveniji, SŽ-Potniški promet kot prevoznik pri testiranju tesno sodeluje tudi z upravljalcem javne železniške infrastrukture SŽ-Infrastruktura. Za nadgradnjo javne železniške infrastrukture je sicer pristojna državna direkcija za infrastrukturo, so izpostavili na železnicah.

»Čas se zdi zrel za obnovo čezmejne povezave med obema državama,« so pri Euronews Travel pred testno vožnjo navedli zapis italijanskih državnih železnic Ferrovie dello stato (FS) Italiane. Trenutno sicer neposredne povezave med Italijo in Slovenijo ni, saj je treba prestopati v Opčinah, je pa nazadnje neposredna povezava s Trstom in Vidmom obstajala pred petimi leti v okviru evropsko sofinanciranega projekta.

»Seveda je želja vseh nas, da bi se uvedba nove vlakovne povezave čim prej realizirala, vendar so v tem trenutku aktivnosti šele v začetni fazi zato je o končnih rezultatih še prezgodaj govoriti,« so glede časovnice zapisali na SŽ, medtem pa italijanski mediji pišejo, da bi neposredna povezava med Milanom in Ljubljano lahko zaživela že s 1. aprilom 2024.

Nova povezava naj bi nosila imeni Eurocity 136 in 137. Vlak Eurocity 137 naj bi tako iz Milana krenil nekaj po 15. uri popoldne in v Ljubljano prispel nekaj po 22. uri. Eurocity 136 pa naj bi iz Ljubljane krenil malo pred sedmo zjutraj in v italijansko finančno prestolnico prispel nekaj pred 14. uro popoldne.

Vlaki iz družine Frecciarossa so hitri vlaki, ki so jih pri upravljalcu Trenitalia iz skupine FS Italiane uvedli leta 2008 in lahko razvijejo hitrosti do 300 kilometrov na uro. Oblikovali so jih pri studiu Pininfarina, izdelujejo pa jih pri italijanski družbi iz japonskega konglomerata Hitachi. Vlaki povezujejo velika italijanska mesta.