Dončić, imel je kar osem izgubljenih žog, je z 32,3 točke povprečno na tekmo drugi strelec sezone NBA, pred njim je le Joel Embiid iz Philadelphie (33,8). Štiriindvajsetletni Ljubljančan je na 78 tekmi dosegel 35 točk ali več in s tem izenačil klubski rekord nemškega zvezdnika Dirka Nowitzkega in šesti dosežek vseh časov v ligi. Nowitzki je do te številke prišel na 1522 tekmah, Dončić pa po vsega 352.

A je Dallas po štirih zmagah prvič izgubil, na drugi strani je Minnesota dosegla osemnajsto zmago v sezoni ter je z ekipo Boston Celtics, ki je ugnala Cleveland Cavaliers s 116:107, skupaj na čelu lige.

Naz Reid je 19 od 27 točk za goste dosegel v prvem polčasu, v katerem so domači povedli za 15 točk, Karl-Anthony Towns je dodal 21 točk in 17 skokov. Tekma je bila še sredi tretje četrtine izenačena na 74:74.

Timberwolves so nato z delnim izidom 8:0 povedli in nato prednost povišali na 22 točk ter končali z zanesljivo zmago. Druga najboljša obrambna ekipa lige je igralcem Dallasa v drugem polčasu dovolila le 41 točk, 19 v zadnji četrtini, v kateri je sama dosegla 32 košev.

»To je bil eden od tistih večerov, ko žoga nikakor noče skozi obroč. Imeli smo kopico sijajnih priložnosti, ampak nam nocoj ni bilo namenjeno. toda videli smo tudi veliko pozitivnih stvari, saj smo igrali proti najboljši ekipi lige,« je pojasnil trener Mavs Jason Kidd.

Dallas je nastopil oslabljen, manjkali so Kyrie Irving, Maxi Kleber, Josh Green in Seth Curry. Dončić bo s soigralci naslednjič igral v noči na nedeljo po slovenskem času v Portlandu proti Trail Blazers.

Za Minnesoto je na zahodnem delu druga Oklahoma City, sledita Denver in Dallas na tretjem in četrtem mestu. Branilci naslova, Denver Nuggets, so s 124:101 v Brooklynu nadigrali Nets. Zvezdnik gostov Nikola Jokić, izključen na torkovi tekmi in zmagi nad Chicagom, se je vrnil na parket z deseti trojnim dvojčkom v sezoni, 26 točk, 15 skokov in 10 podaj je dosegel srbski center. Sedaj je ostal edini igralec, ki mu ta mejnik uspelo doseči ali preseči v sedmih sezonah v nizu.

Boston pa je na čelu vzhodnega dela lige, igralci Celtics so podaljšali niz nepremagljivosti na 12 tekem. Jayson Tatum je zbral 27 točk, Jaylen Brown 22 točk in po pet skokov in podaj, Latvijec Kristaps Porzingis pa 18 točk in šest skokov. Donovan Mitchell je vodil napad Clevelanda z 31 točkami.

V Miamiju so Heat izgubili s 116:124 proti Chicagu, četverica gostujočih bikov je presegla po 20 točk. V Sacramentu so Kings kljub 43 točkam Shai Gilgeousa Alexandra premagali njegov Thunder s 128:123, saj je bil uspešen tudi njihov De'Aaron Fox (41). V Los Angelesu so proti Clippers igralci Golden State Warriors doživeli 14. poraz v sezoni (113:121).