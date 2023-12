PSG in Porto sta zadnja potnika v osmino finala lige prvakov. Medtem ko je portugalsko moštvo prepričljivo s 5:3 odpravilo Šahtor, se je v skupini F odvijala prava drama. Na koncu jo je najbolje odnesel PSG, za katerega se je izkazalo, da si je napredovanje priigral z neobstoječo enajstmetrovko za 1:1 v 98. minuti na tekmi petega kroga skupinskega dela proti Newcastlu.

Ko je Newcastle v prvem polčasu kronal izjemno premoč proti Milanu z golom Joelintona in ko je na začetku drugega polčasa Borussio Dortmund proti PSG v vodstvo popeljal Adeyemi, je na St. James' Parku završalo. Navijači so se objemali in slavili, saj so bili z eno nogo že v osmini finala lige prvakov. Vzdušja ni pokvaril niti izenačujoč gol francoskega moštva, ki ga je zabil mladi Zaire-Emery. To je namreč še naprej pomenilo, da bi napredoval Newcastle. A moštvo trenerja Eddieja Howa je v drugem polčasu popustilo, dvignil se je tudi Milan. Zadetek Pulišića je pomenil, da bi »srake« evropsko pot nadaljevale v evropski ligi, a tudi to na koncu ni obstalo. Trener Milana Stefano Pioli je zadel z menjavami v napadu, ko je v igro poslal Jovića, Okaforja in Chukwuezeja. Omenjena trojica je hitro po vstopu speljala protinapad, ki ga je zaključil Chukwueze in poskrbel za popoln preobrat. Na koncu je prvo mesto v skupini F osvojila Borussia iz Dortmunda, PSG in Milan sta zbrala po osem točk, a so napredovali Parižani, ki so Milančane premagali doma s 3:0, v gosteh pa klonili z 1:2. S petimi točkami se od Evrope poslavlja Newcastle.

»Želeli smo si zmage in prvega mesta v skupini, a moramo biti zelo zadovoljni z drugim, saj bi se lahko razpletlo tudi drugače,« je bil iskren nogometaš PSG Warren Zaire-Emery. Milan bo sezono nadaljeval v evropski ligi. »Sedemkrat smo že osvojili ligo prvakov, evropske lige pa še nikoli. Dali bomo vse od sebe, da to spremenimo. Najbolj nam je žal prve tekme proti Newcastlu na San Siru, ko smo imeli ogromno priložnosti, pa remizirali 0:0,« je povedal trener Milana Stefano Pioli, ki si je z zmago proti Newcastlu rešil službo. Zaradi slabih rezultatov v zadnjem obdobju se je njegov stolček že pošteno tresel. »Igralci so težko sprejeli poraz. V prvem polčasu smo bili boljši, v drugem pa se je tekma odprla. Veliko je bilo protinapadov, v enem izmed njih nam je Milan zabil odločilni gol,« pa je bil razočaran trener Newcastla Eddie Howe.

Poleg zmage Porta nad Šahtarjem je v skupini H za veliko presenečenje poskrbel Antwerpen trenerja Marka van Bommla, ki je na kolena spravil Barcelono s 3:2 in prišel do prvih točk v ligi prvakov v klubski zgodovini.

Izjemen sredin večer je za slovenskimi predstavniki. Jan Oblak je z Atleticom ugnal Lazio. Benjamin Šeško je zabil prvi gol za Leipzig, Kevin Kampl pa asistiral za drugega za zmago z 2:1 proti Young Boys. »Priložnost je dobilo veliko igralcev, ki do zdaj niso igrali veliko. Kljub temu smo zmagali, kar je za nas zelo pomembno,« je povedal igralec tekme Kevin Kampl.