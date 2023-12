V Ivančni Gorici bodo gradili kulturno-upravni center

Občinski svet občine Ivančna Gorica je v sredo soglasno sprejel proračuna za leti 2024 in 2025. Oba sta rekordna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. Prihodnje leto načrtujejo za 21 milijonov prihodkov in 27 milijonov odhodkov, leta 2025 pa za 22 milijonov prihodkov in 28 milijonov odhodkov. Razliko bodo pokrili z zadolževanjem in s sredstvi na računu, so sporočili z občine.