Na pomoč, EPK!

Organizacija evropske prestolnice kulture (EPK) je velik podvig. Kadar koli se tega lotimo v Sloveniji, se zgodi godlja. Tudi s tekočimi pripravami na EPK v Novi Gorici je tako: danes bodo potrdili že petega direktorja oziroma direktorico projekta. Kar je približno tako, kot je bilo v času priprav na EPK Maribor – tudi tedaj so se direktorji menjavali kot po tekočem traku in brez direktorja so ostali celo deset mesecev pred začetkom EPK 2012. Torej je menjava direktorja GO! 2025 v Novi Gorici 14 mesecev pred začetkom EPK res napredek.