»V zadnjih dneh sem govoril z mnogimi od vas. Govorimo o odločitvi, ki je bila obljubljena. Pri tem nisem slišal nobenega argumenta proti izvedbi načrta, o katerem se je dogovorila vsa Evropa,« je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski povedal v videonagovoru voditeljem, ki se sestajajo v Bruslju. Dodal je, da je Ukrajina lani prejela jasna priporočila glede potrebnih nadaljnjih korakov, in poudaril, da so sprejeli vse ključne zakone. »Vsi, poudarjam vsi, dobro veste, da smo izpolnili vse obveznosti,« je dejal.

»Časovnica EU je bila jasna - danes je dan za politično odločitev kot odgovor na to, kar smo izpolnili. Gre za začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino. Marca prihodnje leto pa bo na vrsti potrditev pogajalskega okvirja, kar bo omogočilo premik naprej,« je povedal Zelenski. Ruski predsednik Vladimir Putin po njegovih besedah v letošnjem letu ni dosegel ničesar - niti v bitkah proti Ukrajini niti v poskusih, da bi razdelil Evropejce. »Ne dajte mu prve in edine zmage letos. Evropa mora zmagati in dogovore je treba spoštovati,« je pozval voditelje članic

Orban še naprej nasprotuje začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino

Začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino močno nasprotuje madžarski premier Viktor Orban, ki trdi, da Ukrajina ni izpolnila vseh predpogojev za začetek pogovorov. Glede 50 milijard evrov vredne makrofinančne pomoči Kijevu za prihodnja štiri leta v okviru revizije dolgoročnega proračuna EU (MFF) pa je ob prihodu na zasedanje poudaril, da so sredstva za Ukrajino kratkoročno že zagotovljena, medtem ko bi bilo treba dolgoročno pomoč zagotoviti izven proračuna.

Voditelji, med njimi premier Robert Golob, po nagovoru Zelenskega zasedanje nadaljujejo ravno z razpravo o reviziji večletnega finančnega okvira 2021-2027, vrednega 1216 milijard evrov v tekočih cenah.

Zadnji pogajalski okvir, ki ga je pripravil predsednik Evropskega sveta Charles Michel, po neuradnih informacijah predvideva skupno povečanje za 64,6 milijarde evrov za prihodnja štiri leta, pri čemer bi potrebovali 22,5 milijarde evrov dodatnih p

Stoltenberg se v primeru ruske zmage boji, da se Putin ne bo ustavil v Ukrajini

Obstaja resno tveganje, da se ruski predsednik Vladimir Putin v primeru vojaške zmage v Ukrajini ne bo ustavil tam, je danes posvaril generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg. »Če Putin zmaga v Ukrajini, obstaja resno tveganje, da se njegova agresija ne bo končala tam. Naša podpora ni dobrodelnost. Je investicija v našo varnost,« je dejal v Bruslju. »Pravično in trajno rešitev je mogoče doseči le tako, da prepričamo predsednika Putina, da na bojišču ne bodo zmagali,« je dodal. To pa je po njegovih besedah mogoče le z nadaljnjo podporo Ukrajini.

Stoltenberg je poziv podal v obdobju, ko se tako v ZDA kot EU zaradi notranjih političnih preračunavanj maje gotovost nadaljnji podpori Ukrajini. V ZDA odobritvi nove vojaške pomoči Kijevu nasprotujejo opozicijski republikanci, v EU pa potrditev ovira madžarski premier Viktor Orban. Tema danes zaposluje voditelje držav članic, ki so se zbrali na vrhu v Bruslju.

Putin je prav danes na svoji letni novinarski konferenci, prvi od sprožitve agresije nad Ukrajino februarja lani, zatrdil, da ruska vojska napreduje na večjem delu fronte, ki se sicer v zadnjem letu dni ruske agresije skorajda ni premaknila. Kljub pošiljkam streliva in orožja Ukrajini po sprožitvi protiofenzive v zadnjih mesecih ni uspelo doseči bistvenega preboja v premiku ruskih položajev.