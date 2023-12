Ruski predsednik je zatrdil, da ruska vojska napreduje na večini frontne črte v Ukrajini, ki se sicer v zadnjem letu dni ruske agresije skorajda ni premaknila. Moskva pri tem ohranja enake cilje - denacifikacija, demilitarizacija in nevtralen status države, je ponovil Putin in dodal, da so to tudi pogoji za mir. »Mir bo, ko bomo dosegli svoje cilje,« je dejal.

Zagotovil je, da za potrebe bojevanja v Ukrajini ne bo nove mobilizacije. Trenutno je na vojnem območju po njegovih besedah 617.000 ruskih vojakov, ki da se »odlično bojujejo«. Števila padlih na prvi letni novinarski konferenci, odkar je svojo vojsko februarja lani poslal v Ukrajino, ni omenjal.

Kljub zahodnim sankcijam in politični izolaciji, ki jih je Rusija deležna zaradi napada na Ukrajino, je Putin prepričan, da država napreduje. V odgovorih, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, je poskušal pomiriti Ruse, da konflikt ne bo vplival na njihova življenja, potem ko je pred dnevi potrdil, da se bo marca potegoval za še peti mandat na čelu države.