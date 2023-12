Manchester United na Old Trafordu ni imel nobenih možnosti za zmago proti pragmatičnemu Bayernu, ki je bil motiviran po blamaži v nemškem prvenstvu, ko je izgubil z 1:5 v Frankfurtu. Bavarci so vso tekmo mirno nadzorovali dogajanje, saj si Manchester United ni priigral niti ene velike priložnosti, zato je imel vratar gostov Manuel Neuer, ki je igral 700. klubsko tekmo v karieri (na 318 ni prejel gola), le eno obrambo. Zmagoviti gol Comana za Bayern je bil plod kombinatorike, uigranosti in mirnosti ob zaključnem strelu. Bayern je niz neporaženosti v skupinskem delu lige prvakov podaljšal na 40 tekem (36 zmag, 4 remiji, razlika v golih 119:29), ob tem pa je zmagal še na deveti tekmi zapored v gosteh. Zadnji poraz je doživel leta 2017 proti PSG. »Napredovanja v izločilne boje nismo izgubili na zadnji tekmi. Prikazali smo nekaj dobrih tekem, a to ni bilo dovolj. Proti Bayernu smo prikazali dobro predstavo in si nismo zaslužili poraza, saj smo bili zelo dobri v obrambi in v presingu. Igralci so dali vse, kar so sposobni, zato pohvale, saj so delovali kot ekipa. Odločila je individualna kakovost Bayerna,« je po tekmi povedal trener Manchestra Uniteda Erik ten Hag,​ki se mu že pošteno maje stolček.

Köbenhavn drugič v osmini finala

Köbenhavn je z drugo uvrstitvijo v zgodovini kluba med 16 najboljših evropskih ekip poskrbel za največje presenečenje, saj so mu pripisovali malo možnosti v konkurenci Bayerna, Manchestra Uniteda in Galatasaraya. »Köbenhavn je v ligi prvakov majhen klub, vendar smo v skupinskem delu prikazali odlične predstave. Nisem pričakoval, da bomo osvojili drugo mesto v tako močni konkurenci. Proti Galatasaryu smo bili dobro organizirani in zadržali žogo,« je bil navdušen najboljši igralec tekme, 31-letni vezist Rasmus Flik. Turki, ki so v kvalifikacijah za ligo prvakov izločili Olimpijo, bodo po porazu z 0:1 v danski prestolnici, kjer je bila tekma v prvem polčasu taktična (obe ekipi brez strela v okvir gola), tekmovanje nadaljevali v evropski ligi. »Želeli smo nadaljevati v ligi prvakov, a zdaj imamo nov cilj v ligi Evropa, ki jo želimo osvojiti,« je bil odločen trener Galatasaraya Okan Buruk.

V skupini C je Napoli že v prvem polčasu z dvema goloma proti Bragi razrešil vse dileme o drugem mestu in potniku v osmino finala. »Naša zmaga je zaslužena. Gola smo dosegli tudi z nekaj sreče, a smo si priigrali veliko priložnosti, zato ni dvoma o končnem izidu. Zdaj potrebujemo konstantnost na naslednjih tekmah,« je bil zadovoljen trener Napolija Walter Mazzarri.

Junak madridskega Reala posojeni igralec iz Barcelone

Real Madrid je do šeste zmage in stoodstotnega izkupička v skupini C (tretjič v zgodovini nastopov v ligi prvakov) prišel po pravi drami na olimpijskem stadionu v Berlinu. Čeprav so imeli Madridčani v prvem polčasu 483 podaj, kar je rekord za polčas v ligi prvakov (skupaj so jih na tekmi zbrali 884, od tega 839 točnih), je Union odšel na odmor z vodstvom z 1:0. Modrić je namreč zastreljal enajstmetrovko, ki je bila že tretja zgrešena enajstmetrovka Reala zapored v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih. Ko je Real v drugem polčasu z dvema goloma 33-letnega Joseluja, ki igra za Madridčane kot posojeni igralec Espanyola iz Barcelone, povedel z 2:1, je kazalo na rutinsko zmago Špancev. V dramatičnem finišu je Union izenačil, a je Ceballos poskrbel za zmago Reala.

Razburljivo je bilo v skupini D v boju za trete mesto, kjer je zadnjeuvrščena Benfica za igranje v ligi Evropa potrebovala zmago z dvema goloma razlike v Salzburgu in jo dosegla v 92. minuti tekme, ko je Cabrala zadel za 3:1. Vodilni gol za Portugalce je Di Maria dosegel s strelom neposredno iz kota. Ko smo že pri zadetkih, dodajmo, da je Španec Sergio Ramos postal najboljši strelec med branilci v ligi prvakov. Ob porazu Seville proti Lensu z 1:2, s katerim so Andaluzijci izpadli iz Evrope, je dosegel gol iz enajstmetrovke, ki bil že njegov 17. v tem tekmovanju. Po 16 jih imata Gerard Pique in Roberto Carlos.

Olimpija se bo v Bratislavi poslovila od Evrope Nogometaši Olimpije bodo nastope v konferenčni ligi sklenili danes, ko se bodo ob 21. uri v Bratislavi pomerili s Slovanom. Ljubljančani nimajo več možnosti za napredovanje, a se ne bodo vnaprej predali. »Na mednarodni ravni predstavljamo klub in državo, zato bomo naredili vse, da zmagamo. Ker je Doffo poškodovan, Agba pa ni prijavljen za igranje v Evropi, bomo morali spremeniti sistem igre. Tekma je zelo pomembna za prihodnost naših igralcev,« je napovedal trener Olimpije Zoran Zeljković. Na drugi tekmi šestega kroga skupine A bo Lille gostil Klaksvik. Vrstni red v skupini A: Lille 11, Slovan 10, Klaksvik 4, Olimpija 3. Zaradi slabega vremena so današnji zaostali tekmi 17. kroga v prvi slovenski ligi preložili na soboto, ko bosta Rogaška in Aluminij igrala ob 13. uri, Celje in Koper pa ob 15. uri. Tekme 20. kroga, ki bi morale biti konec tedna, bodo odigrali spomladi.