Gradbena inšpekcija, ki deluje znotraj inšpektorata za naravne vire in prostor, je letos opravila nadzor nad uporabo nakupovalnih središč in stavb splošnega družbenega pomena, kot so trgovske stavbe, stavbe za storitvene dejavnosti, kinodvorane, centri dobrega počutja in hale za prireditev. Te objekte so pod drobnogled vzeli zato, da bi preprečili uporabo objektov brez predpisanih dovoljenj.

Takšen nadzor je gradbena inšpekcija napovedala v začetku letošnjega leta, potem ko je ministrstvo za naravne vire in prostor konec lanskega leta za tednik Mladina potrdilo, da so nekateri poslovni prostori v novem prizidku nakupovalnega centra Supernova Ljubljana Rudnik brez uporabnega dovoljenja. Inšpekcija je za to izvedela šele na podlagi vprašanj novinarjev Mladine. V sklopu vseslovenskega nadzora nad nakupovalnimi centri in drugimi stavbami splošnega družbenega pomena je gradbena inšpekcija v prestolnici preverila Supernovo na Rudniku, nakupovalni center Aleja v Šiški in Halo56 v Šiški, ki gosti koncerte in prireditve.

Inšpekcija je ugotovila nepravilnost v prizidku Supernove na Rudniku, ki je odprt že od začetka lanskega aprila. Po podatkih inšpekcije več lokalov v novem prizidku ni imelo uporabnega dovoljenja. A ker je med inšpekcijskim postopkom lastnica nepremičnin Supernova Lju naknadno pridobila vsa potrebna dovoljenja, je inšpekcija postopke ustavila.

Iz pojasnil gradbene inšpekcije je razvidno, da je več kot 30 lokalov v prizidku Supernove uporabno dovoljenje pridobilo 15. maja, še šest lokalov pa šele 23. novembra. Kot so pred nekaj meseci potrdili na ministrstvu za naravne vire in prostor, so uporabno dovoljenje za tamkajšnje kinodvorane izdali sredi lanskega decembra, torej pol leta po tistem, ko je Cineplexx, ki najema te prostore, odprl svoja vrata. V družbi Supernova Lju so v začetku decembra lani zagotavljali, da imajo vsa potrebna dovoljenja, a hkrati dodali, da so v rednih stikih z ministrstvom, ki izdaja omenjena dovoljenja.

Inšpekcijska postopka v zvezi z uporabo Hale56 in Aleje še nista končana, zato inšpektorat ni dajal več podatkov o svojih ugotovitvah pri nadzoru teh dveh objektov.