#recept Božanski trojno čokoladni piškoti

Ti božanski piškoti so polni odlične čokolade, imajo teksturo brownija in zaradi odličnega rumovega sladkorja okus rumovih kroglic. Neverjetni (in tudi presenetljivi, ker se jim po okusu čisto nič ne pozna!) so tudi zato, ker so bolj zdravi, saj so pripravljeni z olivnim oljem, rjavim sladkorjem in zmletimi ovsenimi kosmiči. Res lepo dišijo in so čudoviti čisto sami, ob kakavu ali čaju.