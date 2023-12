Stefan Horngacher je nekdanji vrhunski avstrijski smučarski skakalec, ki je med elito nastopal od sezone 1987/88 do 2001/02. Po koncu tekmovalne kariere se je podal v trenerske vode, kjer žanje še večje uspehe. Na veliko sceno je stopil leta 2016, ko je prevzel vodenje Poljakov. Na trenerski tribuni slavi kot izjemno pragmatičen človek, ki pa je zelo spoštljiv do vseh ostalih udeležencev skakalnega cirkusa.

Pragmatičnosti pa se drži tudi pri vodenju reprezentance. Je velik zagovornik takoimenovane nemške skakalne šole, ko tekmovalci po zraku letijo malce višje in po odskočni mizi niso tako agresivni. Za razliko od večine trenerjev ne išče kompromisov s posameznimi tekmovalci, zato imajo nekateri z njim težave. V treh letih delovanja na Poljskem se je pod njegovim vodstvom povsem izgubil Maciej Kot, trenutno je iz nemške reprezentance izpadel Markus Eisenbichler, ki je bil v zadnjih letih večino časa gonilna sila nemških orlov, a je nezadovoljen že od samega prihoda Horngacherja na trenerski stolček aprila 2019.

»Ne rad kopiram, kar delajo drugi. Imam svoj pogled na smučarske skoke in svoj sistem, ki se z leti dopolnjuje. Lani nismo bili najboljši, a letos je povsem drugače. Moja vizija je delovala na Poljskem in deluje sedaj, zato bom sledil temu naprej,« ne odstopa od svojega razmišljanja ​Stefan Horngacher, ​ki je vedno pripravljen odgovarjati za vse kadrovske poteze v ekipi, zato ne vidi nič spornega v tem, da trenutno Markusa Eisenbichlerja ni zraven. Ta njegova karizma mu prav pride tudi pri poslovanju. Že v času, ko je bil trener na Poljskem, je bil z okoli 200.000 evrov letne plače najbolje plačani trener. V Nemčiji naj bi bil ta znesek še občutno višji, predvsem pa ima službo po naših informacijah pri Nemški smučarski zvezi zagotovljeno dokler si bo želel, morda mu lahko poiščejo le drugo delovno mesto.

Niso spreminjali pravil, le privadili so se boljše

Za varovanci 54-letnega trenerja je izjemen začetek sezone, ki so ga kronali z dvema zmagama Karla Geigerja v domačem Klingenthalu. Skupaj so se na šestih tekmah Nemci kar osemkrat povzpeli na zmagovalni oder, Andreas Wellinger pa je drugi skakalec zime ta hip. Čeprav v lanski sezoni Nemci niso blesteli, za Horngacherja odličen začetek ni presenečenje. »Takoj po koncu lanske sezone smo se potopili v delo. Veliko smo testirali in delali zato, da smo sedaj tukaj, kjer smo.«

Številni uspešen start Nemcev prepisujejo temu, da so se poleti v skokih spremenila številna pravila, za spremembe pa naj bi najbolj pritiskali Nemci. Na tehniko skakanja, ki jo goji Horngacher, zagozde vplivajo najmanj. Njihov obseg se je letos zmanjšal s petih centimetrov in pol na tri, s čimer imajo težave predvsem Norvežani. »Na takšne govorice ne maram odgovarjati. Pravil nismo spreminjali mi, ampak so se spreminjala za vse enako. Je pa res, da na nas niso vplivala veliko. Vse poletje smo bili osredotočeni na tehniko skokov in jo zelo izpopolnili,« je odgovoril kar z malce jeznim pogledom na naša namigovanja.

Avstrijec, ki živi v Nemčiji, sina pa trenira Slovenec

Po izjemnem nastopu v Klingenthalu je v Nemčiji zavladala skakalna evforija. Tamkajšnji ljubitelji skokov že 22 let čakajo na novega domačega skakalca z zmago na prestižni novoletni turneji. Velik je tudi medijski pritisk, ki je v preteklosti že strl nekatere skakalce, ki so še danes v reprezentanci. »V Nemčiji so mediji prisotni vedno. To je del našega poklica in s tem se je treba soočiti. Smo pa v zadnjih letih izjemno dobro izdelali tudi ta sistem, tako da verjamem, da tokrat to na tekmovalce ne bi smelo vplivati,« pred prvim vrhuncem sezone ostaja miren Avstrijec na nemški klopi. »Začeli smo resnično dobro, a prebujajo se tudi Slovenci, Poljaki in Norvežani. Avstrijci so zelo močni, tako da nemška zmaga ni samoumevna,« je dodal skakalni strokovnjak, ki zase pravi, da vodi domačo reprezentanco.

Stefan Horngacher je Avstrijec, a je že v času skakalne kariere našel partnerko v Nemčiji, s katero je poročen šestnajst let. Živi v Schwarzwaldu, v bližini Tittisee-Neustadta, ki redno gosti tekme svetovnega pokala. »Tukaj sem si ustvaril družino. Imam hčerko in sina, živim v Nemčiji in sedaj se počutim, da treniram domačo reprezentanco.« Horngacherjevi tudi doma živijo zelo športno. Njegova hčerka trenira biatlon, 16-letni Amadeus pa gre po očetovih stopinjah. Trenutno trenira v internatu v Hinterzartnu, kjer je njegov trener Slovenec Rok Tarman. Čeprav njegov sin trenutno dobiva nekoliko drugačen pogled na smučarske skoke kot mu ga je ustvaril oče, Stefan Horngacher v tem ne vidi težav. »Nič me ne moti, da sina trenira Slovenec. Rok Tarman opravlja izjemno delo. Mislim, da se tudi sam lahko od njega veliko naučim in on od mene. Velikokrat se po koncu treninga tudi skupaj usedeva in analizirava stvari, a Roku povsem zaupam,« s spoštljivimi besedami o Tarmanu govori nemški glavni trener. Prav tako spoštljivo o njem govori Tarman, ki pa je vseeno pripomnil, da včasih Stefan Horngacher vseeno ne zaupa povsem njegovim metodam in popravlja sinovo tehniko.