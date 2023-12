Na tiskovni konferenci so zatrdili, da nov način obračunavanja ne prinaša scenarijev, ki se jih mnogi bojijo in da ne bo treba kuhati ponoči. Zagotovili so celo, da bo strošek za omrežnino za gospodinjstva nižji. Prišlo bo pa do prerazporeditve stroškov omrežnin med odjemalce, zagotavljajo. Strošek se bo po novem občutneje razlikval tudi od sezone do sezone. Višji strošek bo v obdobjih z večjo porabo, bo pa v ostalih obdobjih strošek domnevno nižji. V letnem povprečju pa naj bi strošek omrežnin ob prehodu na novo metodologijo za povprečno gospodinjstvo za 5 odstotkov nižji.

Za boljše informiranje bo vsak odjemalec lahko na portalu Mojelektro.si preveril podatke svoje obremenitve omrežja in preveril možnosti oprimizacije oziroma znižanje odjemne moči. Gospodinjstvom za naslednji dve leti sicer ne predlagajo spreminjanje odjemnih moči. To obdobje naj zlasti uporabijo za preverjanje, kakšne navade ima in kje so priložnosti za optimizacijo omrežja. Na tiskovni konferenci so še zatrdili, da njihov namen ni komplicirati življenja ljudem ali ljudi kaznovati. Želijo zgolj omogočiti zeleni prehod.

Direktor Elesa Aleksander Mervar je opozoril, da ima Slovenija izredno nizke cene elektrike za gospodinjstva. Da je ta strošek po podatkih Eurostata celo četrti najnižji v EU. »Zelenega prehoda za ta denar, kot je danes, ne bo. Ker ga ne more biti,« je danes na tiskovni konferenci povedal Aleksander Mervar, direktor Elesa. »Ne dosegamo nominalno dohodkov iz leta 2015. Pričakovati, da bo omrežnina ostala ista, ne gre.« V naslednjih 10 letih naj bi slovenska energetika za potrebe zelenega prehoda potrebovali investicije v višini 4 milijard evrov.

Nov način obračunavanja omrežnine se bo pričel s 1. julijem 2024. Končni odjemalci že od julija letos na mesečnih računih pri postavkah za omrežnino dobivajo tudi informacije o dogovorjeni moči za 2024 po posameznih časovnih blokih, ki jo bodo lahko po potrebi tudi spremenili.

Nova metodologija predvideva več blokov, v katerih se bodo tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo razlikovale glede na obremenitev omrežja. Vsak od predvidenih časovnih blokov predstavlja obdobje znotraj dneva in bo določen ločeno za višjo in nižjo sezono ter delovni dan in dela prost dan. Časovnih blokov z različno tarifno postavko bo čez leto pet, znotraj dneva pa trije. Strošek za uporabo omrežja v posameznem časovnem bloku bo odvisen od obremenjenosti omrežja. Če bo odjemalec, ki ima, denimo, dogovorjeno moč 6 kilovatov in bo to za eno uro presegel za en kilovat, bo za ta presežek plačal skoraj 8 evrov. V prvih dveh letih po uvedbi reforme (v letih 2024 in 2025) gospodinjski uporabniki sicer ne bodo plačevali tega pribitka.