#video Dončić popeljal Dallas še do zmage nad LA Lakers

Slovenski košarkar Luka Dončić je v dresu Dallas Mavericks v domači dvorani prikazal novo blestečo predstavo, s katero je na realna tla postavil prvega zvezdnika lige NBA LeBrona Jamesa in njegove Los Angeles Lakers, zmagovalce Las Vegasa. Dončić je tekmo končal s 33 točkami, 17 podajami in šestimi skoki ter pomagal Dallasu do zmage s 127:125.