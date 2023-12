Premier Andrej Plenković je danes razrešil ministra za gospodarstvo in trajnostni razvoj Davorja Filipovića in njegovega svetovalca Jurico Lovrinčevića, sicer člana kriznega štaba za interventni načrt o ukrepih za zaščito zanesljivosti oskrbe republike Hrvaške s plinom in člana upravnega odbora sklada za varstvo okolja in energetsko učinkovitost. Filipovića so odpustili, potem ko je časnik Nacional razkril zelo kompromitirajoča dejanja njegovega posebnega svetovalca Jurice Lovrinčeviće. Kot je razvidno iz objavljenega zapisa, se je Lovrinčević z novinarjem Mreže TV Marinom Vlahovićem dogovoril za financiranje njegovega medija iz javnih podjetij prek televizijskega oglaševanja, ob tem pa je večkrat omenjal svoj delež oziroma vračilo dela denarja.

HRT navaja, da gre za 200.000 evrov, ki jih je Lovrinčević v dveh mesecih namenil direktorju TV mreže Saši Englerju, in da del kampanje že poteka. V njej naj bi Lovrinčević zahteval, da polovico denarja obdrži televizija, njemu in Vlahoviću pa po plačilu davka vrnejo njun del. Potem ko je Nacional razkril afero, je Lovrinčević trdil, da ga skušajo diskreditirati in preusmeriti pozornost z veliko resnejših zadev, ki se merijo v desetinah in stotinah milijonov evrov.

Iz hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) so medtem sporočili, da so že uvedli preiskavo.