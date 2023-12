Dončić je dosegel 35 točk, Dereck Lively II. je k zmagi dodal po 16 točk in skokov, Jaden Hardy je dosegel 19 točk s klopi, Dante Exum pa je k tretji zaporedni zmagi Dallasa dodal 16 točk.

»V ekipi je manjkalo veliko igralcev, zato sem fantom zabičal pred tekmo: 'Vsi morate biti pripravljeni!' Faktor zaupanja je bil na tej tekmi res velik,« je po zmagi pojasnil 24-letni slovenski zvezdnik.

Tudi Hardy je imel dober večer, z razdalje je zadel pet od sedmih poskusov. »To je vse zgolj stvar samozavesti. Ko sem na igrišču in me žoga najde, moram biti le pripravljen zadeti. Če sem odprt, potem gre žoga skozi obroč. Treba je imeti samozavest,« je dejal Hardy.

Pri grizlijih, ki so še vedno brez suspendiranega zvezdnika Jaja Moranta, je Jaren Jackson ml. dosegel 41 točk, Desmond Bane pa 28, vendar so imeli preostali igralci težave pri zadevanju metov.

»Danes nismo imeli veliko razpoloženih igralcev. Dobro so igrali le v določenih delih tekme, sicer pa so imeli veliko težav. Še naprej se moramo truditi in popraviti igro. Ne moremo se zanašati le na JJ-ja in Desa,« je po porazu dejal trener domačih Taylor Jenkins.

Dallas je v začetku zadnje četrtine vodil za 21 točk in uspešno odbijal Memphisove napade. Dončić je iz igre zadel devet košev iz 21 poskusov, za tri pa je metal 5-10, vključno s tisočo trojko v karieri na uvodu v zadnjo četrtino.

Naslednja tekma Dallas čaka že danes ponoči po slovenskem času, ko bo doma gostil Los Angeles Lakers.