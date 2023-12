»Katarina Bervar Sternad je ena najvidnejših bork na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in v družini. Je pobudnica in članica Mreže za otrokove pravice, PIC pa je pod njenim vodstvom s svojim delovanjem in zagovorništvom pomembno prispeval k ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji o pravicah otroka. Njene izkušnje in delo so ključni, da se je leta 2021 oblikovala Pravna mreža za varstvo demokracije, ki se odziva in prispeva k ubranitvi načel pravne države in demokratične delitve oblasti v Sloveniji,« so zapisali v obrazložitvi.

Danes si brez uvidov, stališč in izkušenj prejemnice priznanja ni mogoče zamisliti strokovnega pogovora o stanju človekovih pravic in potrebnih sistemskih izboljšavah. Sama pogosto pravi, da je delo na področju varstva človekovih pravic kot maraton. »Katarina Bervar Strnad teče maraton skozi številne vlade, različne odločevalce, prek ovir in padcev, a vselej odločno in z jasnim ciljem: da bi bili družba, ki dosledno spoštuje človekove pravice, kjer si vsi, še posebej pa ustanove, prizadevamo za njihovo varovanje in spoštovanje s posebnim tenkočutjem do pravic tistih, katerih glas v družbi je manj ali celo neslišan.«