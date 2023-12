Družinska drama se je v hiši v Črničah dogajala že pred petimi leti. Takrat 68-letni Dragan Kukanja je v noči na 4. september 2018 91-letno mati Tatjano Antonijo Kukanja brutalno pretepel, udarjal jo je s pestjo, jo stiskal za roki, vlekel za lase, udrihal jo je po rokah in gležnjih, stiskal za vrat. To se je dogajalo med eno in četrto uro, nato je šel spat. Zjutraj, okoli osme ure, se je spet spravil na močno poškodovano ženico. Grozil ji je, da jo bo ubil in jo začel stiskati za vrat. Zlomil ji je hrustanec in ji na ta način vzel življenje.

Ko so prišli reševalci, jih je poskušal prepričati, da je mati padla po stopnicah. Kriminalisti in forenziki pa so kmalu ugotovili, da njegove trditve ne držijo in da se je za štirimi zidovi že več let dogajalo hudo nasilje. Kukanja je trpinčil mater, invalidno ženo in takrat še mladoletno hčerko.

Trdil, da je nikoli ni davil

Še predlani je Kukanja na višjem sodišču še zatrjeval, da je žrtev konstrukta. "To, kar se mi očita, ni res ... Nikoli je nisem davil, ni logike," je vztrajal. Trdil je, da je poškodba, ki je bila za mater usodna, nastala, ko ji je v grlo porinil steklenico, s katero ji je dal piti. Njegov odvetnik Miha Podgornik je višjim sodnikom predlagal, da sodbo razveljavijo. Dodal je, da dogajanja tiste noči ni mogoče razdeliti na več kaznivih dejanj. Po njegovih besedah Kukanja svoje matere ni hotel nikoli ubiti.

Za Kukanjo je najprej postala pravnomočna sodba zaradi nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, višje sodišče mu je prisodilo enotno kazen treh let in pol zapora. Sodbo zaradi uboja (tožilstvo je Kukanji sprva očitalo umor) pa so višji sodniki razveljavili. V vnovičnem sojenju je novogoriško sodišče obtoženega zaradi uboja obsodilo na deset let zapora, zaradi hude poškodbe še na dve leti zapora, nato pa mu je zaradi vseh kaznivih dejanj prisodilo enotno kazen 14 let in pol zapora. Kazen zaradi uboja in hude poškodbe so nato potrdili tudi višji sodniki.

A se s takšno odločitvijo Kukanja ni sprijaznil in je z odvetniki na sodbi vložil zahtevi za varstvo zakonitosti. Predlagali so, da vrhovno sodišče sodbi razveljavi in vrne v novo sojenje. Vrhovni sodniki so ugotovili, da je zahteva glede prve sodbe prepozna in so jo zato zavrgli, glede druge pa so presodili, da ni utemeljena, saj obramba ni potrdila, da bi na sojenju prišlo do kršitev določb kazenskega postopka in kazenskega zakonika, zato so jo zavrnili.

Zagovorniki so tudi v zahtevi za varstvo zakonitosti vztrajali, da bi morali izvedenko psihiatrične stroke Martine Brede Žmuc Tomori zaradi dvoma o njeni nepristranskosti izločiti. Prav tako so vztrajali, da je "kaznivo dejanje hude telesne poškodbe zajeto v kaznivem dejanju uboja".

Vrhovni državni tožilec Harij Furlan je v odgovoru na zahtevo med drugim pritrdil presoji okrožnega in višjega sodišča, da premor med kaznivima dejanjema hude telesne poškodb in uboja kaže, da gre za dve samostojni kaznivi dejanji.

Dvakrat jo je napadel

Spomnimo, ko je Kukanja ponoči mater pretepal, jo vlekel za lase ..., naj bi bil bistveno zmanjšano prišteven (zaradi učinka alkohola in paranoidne osebnostne motnje), do jutra, ko jo je zadavil, pa je vpliv alkohola izzvenel. Izvedenka je ugotovila, da je bil takrat prišteven.

Vrhovniki sodniki so potrdili, da je šlo za dve kaznivi dejanji. Ko je Kukanja mater pretepal, ji ni grozil s smrtjo, to je storil kasneje, tik preden ji je vzel življenje. Med kaznivimi dejanji je bilo nekaj ur premora, "zato je pravilna presoja, da je šlo za dva napada na oškodovanko", so še zapisali vrhovni sodniki. Glede izločitve izvedenke pa so med drugim poudarili, da obramba na začetku ponovljenega sojenja, ko bi to lahko storila, tega ni izrecno zahtevala. V zahtevi za varstvo zakonitosti pa je za to prepozno.