Konec tedna je Izrael, zlasti na jugu enklave, še okrepil napade. V soboto je izraelska vojska, kot sama poroča, napadla 250 tarč. »Izraelske sile so uničile skladišča orožja, vhode v predore, napadle vojaške objekte«, z letali so bombardirale tudi »Hamasov komunikacijski center v neki džamiji na jugu Gaze«. V izraelski vojski so tudi razkrili, da so v zadnjih desetih dneh njihova letala napadla 3500 tarč, od 7. oktobra pa 22.000. Herci Halevi, načelnik generalštaba, je napovedal, da se bo pritisk izraelske vojske še povečal.

Najhujši boji že dober teden divjajo v največjem mestu na jugu, Kan Junisu, za vsako ulico in stanovanje. Izraelska kopenska vojska trdi, da je ubila zelo veliko hamasovcev in uničila številne podzemne predore. S tanki je zdaj prodrla v središče mesta, izraelska letala pa so silovito bombardirala območje zahodno od črte, ki so jo dosegli tanki. Noč s sobote na nedeljo je oče družine, ki je oktobra zbežala s severa v Kan Junis, za agencijo Reuters opisal takole: »To je bila najbolj grozna noč. Odpor je bil silovit. Več ur smo nepretrgoma slišali strele in eksplozije. Tanki so dosegli cesto Gamala Abdela Naserja v središču mesta. S streh so napadali iz zasede.« Menda so tu Izraelci naleteli na odpor predvsem Islamskega džihada, Hamasovega najpomembnejšega zaveznika v Gazi.

Iran svari pred nenadzorovano širitvijo vojne

A tudi na severu Gaze so konec tedna potekali hudi boji, čeprav so Izraelci novembra trdili, da so tam svojo nalogo že opravili. Celo z izraelskega ozemlja so se slišale eksplozije in videli stebri dima.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je izjavil, da bo Izrael nadaljeval »pravično vojno za uničenje Hamasa«. Pozdravil je veto ZDA na resolucijo varnostnega sveta ZN, ki bi zahtevala premirje in bi bila velika ovira za Izrael v njegovem vztrajanju v apokaliptični vojni proti Hamasu, pravzaprav proti Palestincem glede na veliko število žrtev med nedolžnimi civilisti.

»Avtoriteta in kredibilnost varnostnega sveta sta resno načeti,« pa je petkov ameriški veto komentiral generalni sekretar ZN Antonio Guterres in dodal: »Situacija hitro drsi v katastrofo, ki bo imela trajne posledice za Palestince v celoti ter za mir in varnost v regiji.«

Palestinski predsednik Mahmud Abas je po vetu obtožil ZDA, da so »odgovorne za prelivanje krvi« v Gazi. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je dejal, da je varnostni svet postal svet za varovanje in branjenje Izraela, Iran pa je posvaril pred »možnostjo nenadzorovane širitve vojne« na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA, ki bi v resnici edine lahko ustavile vojno v Gazi, še naprej podpirale Izrael v vojni proti Hamasu. V soboto je Bela hiša mimo Kongresa sprejela sklep, da bo Izraelu poslala 14.000 granat za tanke merkava.

Po ocenah ZN je razseljenih že 80 odstotkov prebivalcev Gaze. Velik del od teh 1,9 milijona Palestincev se gnete na meji z Egiptom v mestu Rafa, kjer je velikansko improvizirano taborišče beguncev s šotori, skoraj brez sanitarij. Unicef je zaskrbljen za usodo tamkajšnjih otrok, ki nimajo ne dovolj vode, ne dovolj hrane, ne dovolj zdravil. Po 7. oktobru je sicer v Gazi umrlo že več kot 7000 otrok! V Izraelu ljudje menijo, da ne gre drugače in da se njihova vojska trudi za čim manj civilnih žrtev. Pravzaprav izraelski mediji zelo malo poročajo o civilnih žrtvah v Gazi, število mrtvih Palestincev, ki ga precej verodostojno sporočajo palestinske oblasti, pa označujejo za lažne. Izraelski mediji tudi ne poročajo o katastrofalni humanitarni situaciji v Gazi. Kot tudi sami Izraelci so osredotočeni na 1200 pobitih Izraelcev 7. oktobra in na okoli 130 talcev, kolikor naj bi jih bilo še živih v rokah raznih palestinskih skupin.