Plezalni center Prevalje s prek 2200 kvadratnimi metri plezalnih površin, zunanjo ferato in astronomskim observatorijem na vrhu je ena največjih naložb v Občini Prevalje in druga letošnja večmilijonska naložba, potem ko so morali po katastrofalnih avgustovskih poplavah do Prevalj interventno zgraditi nov vodovod.

Župan Matic Tasič je v nagovoru na današnji slovesnosti spomnil, da je k zasnovi in izgradnji centra prispevalo več dejavnikov in oseb, nekatere žal pokojne, je pa bila in je še »izjemno velik zagon in motiv« za naložbo športna plezalka, olimpijska prvakinja in Korošica Janja Garnbret.

Sicer pa je bila po Tasičevih besedah za izgradnjo centra ključna zaskrbljujoča ugotovitev, da gibalna sposobnost otrok in mladine krepko zaostaja za dosežki njihovih staršev v njihovih letih. Po vsebini je plezalni center namenjen vsem generacijam, od najmlajših do najstarejših, od začetnikov do profesionalcev, tudi za različne rehabilitacije. Župan je prepričan, da bo objekt vsebinsko živel in da bodo vsi našli v njem izzive, tudi Janja Garnbret.

Ta je v izjavi medijem ocenila, da je center zgrajen »z dušo in srcem«, in napovedala, da bo tudi sama v njem trenirala in se prihodnje leto pripravljala na olimpijske igre. Veseli jo, da se športno plezanje razvija, da je na voljo čim več infrastrukture. »Upam, da se bo tudi tukaj izoblikoval kakšen svetovni prvak, prvakinja ali olimpijski prvak, prvakinja,« je na Prevaljah dejala Garnbret.

Naložba v Plezalni center Prevalje je bila vredna pet milijonov evrov. S projektom se je občina prijavila na razpis takratnega ministrstva za šolstvo in šport in uspela pridobiti 2,4 milijona evrov nepovratnih sredstev. Okoli 450.000 evrov nepovratnih sredstev je prejela od Eko sklada, kot najpomembnejši vir pa je Tasič izpostavil donacijo neimenovanega donatorja, ki je za plezalni center in nastajajoči park Jezero prispeval dva milijona evrov.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je v nagovoru izrazil prepričanje, da bo plezalni center na Prevalje privabil ne le športne navdušence, ampak tudi turiste s celega sveta, in da bo tudi lepa priložnost za koroški turizem.

»Ne glede na to, kakšna in katera vlada je, je treba dobre projekte iz prejšnjih vlad podpirati. In to je eden od projektov, katerega nadaljujemo. In verjamem, da bo takšnih projektov še več,« je dejal Han, ki se je zavzel tudi za to, da je šport dostopen vsem.

Slovesnosti sta se udeležila tudi nekdanji predsednik republike Borut Pahor in nekdanji predsednik vlade Janez Janša. Ta je v nagovoru ocenil, da plezalni center, kot je ta, bistveno pripomore h kakovosti življenja, saj ne gre le za šport, ampak tudi za druženje. Skupaj s Tasičem sta ob zaključku slovesnosti tudi splezala do vrha 17-metrske stene.

V letu in pol od položitve temeljnega kamna je plezalni center zgradilo koroško podjetje Vertikala-X iz skupne Vertis. Direktor Vertisa in tudi alpinist Andrej Gradišnik je v izjavi medijem dejal, da je bila gradnja, ki so jo izvedli skupaj s podizvajalcem 360line, zahtevna in svojevrsten izziv. »Z vidika širine ponudbe je to eden najboljših centrov in najboljših objektov,« je dejal Gradišnik. Za objekt in vsebine bo kot najemnik skrbel Klub plezalni center Prevalje.