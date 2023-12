Ponoči se bo pooblačilo, proti jutru se bodo pojavljale padavine, meja sneženja bo sprva na okoli 800 metrov nadmorske višine, nato se bo dvigala. Po nekaterih nižinah je možna poledica. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 0, na Primorskem do 5 stopinj Celzija. V nedeljo dopoldne bodo padavine ponehale, najpozneje na jugovzhodu države. Popoldne se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek se bo od zahoda oblačnost povečala, nekaj jasnine bo v severni in vzhodni Sloveniji. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, topleje bo. V torek bo oblačno, ponekod v zahodni Sloveniji bo občasno deževalo. V noči na sredo bo dež zajel večji del države.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo še vztraja območje z visokim tlakom. Nad severozahodno Evropo se nahaja obsežno ciklonsko območje z vremensko fronto, ki se bo počasi pomikala proti Sredozemlju in v noči na nedeljo vplivala na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva oblačno, zjutraj bo še rahlo snežilo. V krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu se bo čez dan delno zjasnilo.

Biovreme: Danes čez dan bo obremenitev prehodno popustila. V noči na nedeljo se bo obremenitev zaradi vremena znova povečala, vremensko obremenitev bo občutilo veliko ljudi. Popustila bo v nedeljo čez dan.