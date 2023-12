Najstniško dekle je bilo obsojeno, ker je lagalo glede dogajanja v razredu - staršem je povedalo, da je učitelj muslimanske učence pozval, naj zapustijo učilnico, preden je pokazal karikature, a je takrat sploh ni bilo v razredu. Sodišče je dekle, v času dogajanju staro 13 let, spoznalo za krivo lažnih obtožb in obrekljivih komentarjev.

Preostala peterica obtožencev, v času zločina starih 14 in 15 let, pa je bila obsojena, ker so napadalcu razkrili identiteto učitelja. Spoznani so bili za krive sodelovanja v skupini, ki je pripravljala hujše nasilje.

Morilca učitelja, 18-letnega čečenskega begunca Abdulaha Anzorova, je policija ustrelila in ubila na prizorišču umora 16. oktobra 2020.

Ime 47-letnega učitelja zgodovine in geografije je zaokrožilo na družbenih medijih, potem ko je med poukom učencem pokazal karikature, ki jih je objavila francoska satirična revija Charlie Hebdo.

Sojenje je zaradi mladosti obtožencev v času dogajanja potekalo za zaprtimi vrati. Dekle je bilo obsojeno na 18-mesečno pogojno kazen. Četverica fantov je prav tako prejela pogojno kazen v trajanju od 14 do 18 mesecev, peti pa je bil obsojen na dve leti zapora, a od tega 18 mesecev pogojno, preostalih šest mesecev pa bo odslužil z nošenjem elektronske zapestnice.

Odvetniki Patyjevih svojcev so bili kritični do milih kazni, češ da niso primerne in pošiljajo slab signal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prihodnje leto se bo začelo še eno sojenje v primeru, za odrasle, prav tako obtožene sodelovanja pri umoru. Med njimi je tudi oče obsojenega dekleta.