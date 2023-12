Dončić je odigral 41 minut ter ob 32 točkah, kar je bil najboljši dosežek na tekmi, dodal še 10 asistenc in šest skokov. Njegov soigralec Dante Exum je dodal 23 točk.

Dončića in Dallas naslednja tekma čaka v noči na torek, ko bodo igrali v gosteh pri Memphis Grizzlies.

Zmaga Dallasa, ki zaseda tretje mesto v razvrstitvi zahoda, proti predzadnji ekipi zahodne konference je imela napako. Na tekmi si je Kyrie Irving poškodoval desno stopalo.

Slabe štiri minute pred koncem druge četrtine je nad Irvingom pod košem osebno napako naredil center Portlanda Duop Reath. Irving je padel na tla, soigralec Dwight Powell pa mu je nehote stopil na nogo, zaradi česar je Irving ostal na tleh nekaj minut.

Irving je ostal v igri in zadel dva prosta meta, preden je Tim Hardaway Jr. storil prekršek, da bi ga izvlekel. Irvinga so odpeljali v slačilnico, da ga je pregledalo trenersko osebje Mavericksov, nato pa do konca tekme ni več šel na parket.

Trener Dallasa Jason Kidd na novinarski konferenci po koncu tekme še ni mogel predstaviti informacij o obsegu Irvingove poškodbe.

Je pa vrzel, ki je nastala po odhodu Irvinga, pod obročema odlično zapolnil Exum, izkazal se je tudi Hardaway z 20 točkami.

»Res je pokazal odlično predstavo,« je o Exumovem nastopu dejal Kidd. »Igral je na obeh straneh, mislim, da je že v obrambi opravil odlično delo. Izgubili smo Irvinga, Dante pa je opravil res dobro delo.«

Nadaljeval se je negativni niz Toronto Raptors v ligi NBA. Kanadčani so doživeli poraz s 116:119 pri Charlotte Hornets. To je bil tretji poraz v nizu in 13. na 22. tekmi sezone za Toronto.

Raptors so morali na začetku loviti velik zaostanek in sredi druge četrtine zaostajali s 33:53. Pred zadnjo četrtino je zaostanek znašal minus 13 točk (77:90), nato pa je Toronto po vrnitvi s 97:96 znova prevzel vodstvo in celo povišal na 101:96. Na koncu pa so vseeno doživeli nov poraz.

Charlotte je navdušil s štirimi igralci, ki so dosegli 20 ali več točk. Najuspešnejši strelec je bil Gordon Hayward (24).

Novo razočaranje so doživeli tudi košarkarji Denver Nuggets. Branilci naslova so izgubili proti razigranim Houston Rockets s 106:114. Vodilni v ligi NBA Minnesota Timberwolves so s 127:103 premagali Memphis Grizzlies za še šesto zmago v nizu.

Že 16. zapovrstjo je teksaška zasedba San Antonio Spurs morala parket zapustiti kot poraženec. Teksašani so s porazom proti Chicago Bulls s 112:121 kljub 21 točkam in 20 skokom "čudežnega dečka" Victorja Wembanyame postavili negativen klubski rekord.

Trenerju San Antonio Spurs Greggu Popovichu niso pomagale niti strateške zamisli z začetno postavo ekipe, ki se je znašla v dvomestnem nizu porazov.

San Antonio ima to sezono razmerje zmag in porazov 3:18, kar je njihov najslabši začetek v zgodovini franšize v 21 tekmah.

Wembanyame je z 19 leti in 338 dnevi postal najmlajši igralec v zgodovini lige NBA, ki je na tekmi dosegel vsaj 20 točk in 20 skokov. Presegel je starostni mejnik Dwighta Howarda iz leta 2005. Howard je bil takrat, ko je dosegel ta mejnik le štiri dni starejši. Wembanyama se je pridružil Howardu, ki sta kot najstnika na tekmi dosegla 20 točk in 20 skokov.