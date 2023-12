»Delal sem za Cher. Bil sem vratar v hotelu Oakland Hilton,« je dejal in presenetil Cher. »Bila si z enim od svojih rokenrol mož in imeli smo tvojo prtljago. Potem smo dobili navodilo, naj v sobo Cher prinesemo torbe, in to sem storil. Potrkal sem na vrata in jih odložil, ti pa si prišla ven in rekla: 'Ja, to je to. Hvala, fant.' In to je bilo to,« je pojasnil presenečeni Cher in izračunal, da se je to zgodilo zgodilo leta 1975 ali 1976. Hanks je priznal, da je pevkin oboževalec, in dejal, da je bil film Mamma Mia! 2 »popolnost filmske slike«. Chalamet je dodal svoje mnenje o Cher in izpostavil njeno z oskarjem nagrajeno igro v filmu Mesečnika, medtem ko je Robertsova omenila njeno vlogo v filmu Silkwood.

Cher ima za seboj dolg seznam ljubimcev. Preden je spoznala glasbenika Sonnyja Bona, je imela kratko razmerje z igralcem Warrenom Beattyjem. S Sonnyjem je imela sina Chaza in se ločila leta 1972, vendar sta ostala uradno poročena do leta 1974. Sledila so razmerja z Davidom Geffenom, Elvisom Presleyjem, Greggom Allmanom, Geneom Simmonsom in mnogimi drugimi. V obdobju, ki ga omenja Hanks, je hodila z Allmanom, znanim iz zasedbe Allman Brothers Band, s katerim je bila skupaj od leta 1974 do 1977.