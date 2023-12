Dvanajst let kasneje je Zdravko Čolić želel izdati nov album z naslovom Ti si mi v krvi. Zataknilo se je, ker po njegovem mnenju na albumu ni bilo nobene pesmi, ki bi lahko postala hit. Nekega dne je pri prijatelju videl omenjeno razglednico Zenice, na kateri je bila Nedžada Blagajčević, in v trenutku je steklo: besedilo je napisal Momčilo Bajagić - Bajaga, glasbo pa Kornelija Kovač in nastala je slavna pesem – Dekle iz Zenice. Precej let kasneje si je Nedžada zaželela, da bi se ponovno fotografirala prav tam, kjer je leta 1972 nastala znamenita fotografija. Njena prijateljica Dijana Muminović je povedala, da se je v nekaj letih vse spremenilo: »Ni več fontane, pred katero je takrat pozirala. Ostali pa so energija, optimizem in dobra volja Nedžade.« Zdaj tudi tega ni več. Dekle iz Zenice, mama štirih deklet, Nedžada Blagajčević, je pred nekaj dnevi preminila v 67. letu starosti, še naprej pa bo živela v Čolićevi pesmi.