Divjak rekorder

Nabiranje kazenskih točk v prometu in denarnih kazni bi lahko bil nov slovenski šport. V njem bi bil nesporen zmagovalec (verjetno pa tudi rekorder!) 47-letni voznik, ki si je v le nekaj minutah pridirjal neverjetnih 47 točk in za več kot štiri tisoč evrov glob. Kako mu je uspelo doseči tak nečasten uspeh? Povsem enostavno. Bilo je v soboto nekaj minut čez polnoč, ko je v Trbojah pred očmi prometnih policistov storil več prometnih prekrškov, pred sireno in modrimi lučmi pa je zbežal. Kaj vse je poleg tega še počel? Med begom ni bil pripet z varnostnim pasom, ni upošteval prometnih znakov, vozil je po napačni strani ceste in še in še. Najbolj pa ga je polomil, ker je vozil pijan in še pod vplivom kokaina. Začasno so mu vzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kako je prišel domov, na policiji niso pojasnili.

Avtobus, ograja in njiva

Nevarne akrobacije je eno popoldne po Semiču izvajal tudi voznik golfa. In, seveda, se tudi on ni odzival na zahteve policistov. 27-letnik je dirkal po lokalni cesti, nato pa v naselju najprej oplazil avtobus, ki mu je pripeljal iz nasprotne smeri (kako se mu drzne prekrižati pot!) in še ograjo ob eni hiši. To mu še ni bilo dovolj. Divjal je dalje. V naslednji vasi je spet izgubil nadzor nad avtom, zletel je s ceste in se ustavil na njivi. Tam so ga policisti končno prijeli in ugotovili, da 27-letnik sploh ni nikoli opravljal vozniškega izpita (je zato vozil tako nevarno in nespametno?). Avto ni bil registriran, tudi ne zavarovan, na njem pa so bile tuje registrske tablice. Avto so zasegli tudi njemu.

Ko zapoje žaga

Pestro je bilo tudi v Kopru, kjer se je četverica kar sama pripeljala na policijsko postajo. Možje v modrem so nato ugotavljali, kaj jih je gnalo k njim. Odgovor: spor v gostilni. Bili so eden proti trem, a se 36-letnik nikakor ni dal in je trojici zagrozil z motorno žago. To je nato vestno spravil nazaj v avto, kjer so jo policisti našli. Izpred gostilne so se nato odpeljali eden za drugim, prepir pa se je nadaljeval pred stavbo policije. Prišlo je celo tako daleč, da je 34-letnik dve leti starejšega »nasprotnika« udaril. Na srečo je bila tam policija, ki ju je spravila narazen in ju pomirila. Mlajši je dobil kazen, starejšemu so zasegli žago in tudi avto, ker je vozil brez vozniškega dovoljenja. Bil je tudi konkretno pijan.

Poredni Billy

Vse od julija so v vasici na jugu Italije iskali nepridiprava, ki se je spravljal na avtomobile kakih 600 prebivalcev. Nekatera je napadel večkrat, ljudje so bili prestrašeni. Kdo in zakaj reže pnevmatike njihovih jeklenih konjičkov? Je na delu mafija? Morda kakšen užaljen vaščan? Nekateri so zaradi tega zamudili v službo, ali pa tisti dan na delo sploh niso odšli, saj brez avta ni šlo. Ko je nepridiprav jeseni vnovič udaril, so na ulice poslali policista v civilu, namestili pa še nekaj nadzornih kamer. Tokrat jim ne bo ušel, so bili odločeni. In imeli so prav. Prejšnji teden so ga ujeli. Ima štiri tačke, je kosmat in izredno prijazen. Ime mu je Billy in je kuža. Živi v bližini kraja, kjer je z veseljem grizljal gume. Vaščani so si oddahnili, da ni bil na delu kak zlobnež, ampak žival, ki je očitno imela vnete dlesni, z žvečenjem gume pa naj bi si olajšala bolečino. Manj vesel je verjetno njegov skrbnik, ki bo moral poravnati škodo.

V zapor zaradi goloba

Kot veliki ljubitelji živali rubriko zaključujemo s še eno zgodbo, povezano z njimi. Le da ta nima srečnega konca. V njenem osrčju so golobi, pravzaprav cela jata, v katero je v Tokiu namenoma zapeljal 50-letni taksist, pri tem pa enega od njih ubil. Voznik naj bi bil jezen, ker so bile ptice na cesti in so ga tako ovirale pri delu. Zaradi kršitve zakona o zaščiti divjih živali in zlonamernega vedenja so poklicnega voznika aretirali. Obdukcija goloba je pokazala, da je poginil zaradi šoka. Taksist je baje medijem dejal, da ceste pripadajo ljudem, zaradi česar bi se jim golobi morali umakniti s poti. Primer je požel val odzivov na družbenih omrežjih. Eni so bili zgroženi zaradi aretacije, drugi zaradi suma uboja, zaradi katerega naj bi preiskovali taksista.