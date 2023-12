Varovanci Alema Toskića tudi na deseti tekmi skupinskega dela niso prišli do točk, tokrat je bila precej previsoka ovira katalonska zasedba, ki je na lestvici skupine B na vrhu z 18 točkami po desetih tekmah.

Pred današnjim porazom so Celjani v gosteh priznali premoč tudi GOG Gudmeju, Magdeburgu, Wisli in Veszpremu, v domačem v Zlatorogu pa so izgubili proti Wisli Plock, Portu, Montpellieru, Barceloni in Veszpremu.

V celjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Tim Cokan z osmimi goli, Ante Ivanković jih je dosegel sedem, Mitja Janc pa šest. Pri Barceloni je z devetimi goli izstopal Melvyn Richardson.