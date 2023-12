»Na koncu smo zaradi pomanjkanja zbranosti prejeli poceni gol po seriji napak. Vso tekmo smo bili vztrajni, sem pa zelo razočaran, ker nismo zadržali vodstva. Nerazumljivo je, da smo prejeli zadetek po predložku s sredine igrišča, gol pa je z glavo dosegel igralec, ki je visok toliko kot jaz (172 centimetrov, op. p.). Če želiš biti prvak, moraš zadržati vodstvo. Igrišče je bilo težko, žoga počasna, zato ni bilo lahko igrati z enim dotikom. Zlasti v prvem polčasu bi lahko igrali hitreje. Prvenstvo še ni odločeno. V igri je še veliko točk. Ne bomo obupali. Pozimi se bomo okrepili in z novo energijo napadali naslov prvaka,« je bil razočaran trener Olimpije Zoran Zeljković, ki je Nukića kazensko posedel na tribuno, ker je na derbiju z Mariborom samovoljno streljal enajstmetrovko, čeprav ni bil določen za izvajalca.

Olimpija igrala v peš ritmu

Čeprav je bila tekma prestižen mestni derbi, se je v mrzlih Stožicah zbralo zgolj 300 gledalcev, ki so v prvem polčasu ob terenski premoči Olimpije videli uspavanko. Ker so gostitelji kljub mrazu igrali peš nogomet, so se gostje brez težav branili, ko pa so prišli pred gol Pintola, so bili nevarnejši, a jim je vedno zmanjkal zaključni strel. Olimpija je stavila na superiornost v tehničnem znanju posameznikov, ki pa so kot po tekočem traku sprejemali napačne odločitve, zato si niso priigrali niti ene velike priložnosti.

Tudi v prvem delu drugega polčasa je agresivni in organizirani Bravo brez večjih težav ustavljal Olimpijo, ki je igrala prepočasi in preveč predvidljivo. Zadnje pol ure je bilo razburljivih. Potem ko je v 62. minuti Poplatnik po kotu zadel vratnico, je trener Olimpije Zeljković v naslednjih osmih minutah opravil kar pet menjav. Po številnih podajah je rezervist Kasa v 76. minuti dosegel vodilni gol. Namesto da bi Olimpija tekmo mirno pripeljala do zmage, je v 86. minuti Poplatnik izkoristil imenitno podajo Janjića z desnega boka in s strelom z glavo z desetih metrov tik ob vratnici matiral Pintola ter šokiral Olimpijo. »Živim za takšne žoge in na srečo je šla tokrat v gol, ne pa v vratnico. Ni bilo prvič, da sem dosegel takšen gol. Atraktivna tekma za gledalce s priložnostmi na obeh straneh. Zaslužili smo si vsaj točko,« je pojasnil Matej Poplatnik. »Olimpija je večkrat streljala na gol, a mi smo si zaslužili točko. Bili smo zelo kakovostni v bloku 20 metrov od gola in si priigrali veliko obetavnih situacij za gol. Vesel sem reakcije po prejetem golu, saj so menjave dvignile ritem igre,« je bil zadovoljen trener Brava Aleš Arnol, ki je taktiko prilagodil veliki količini peska na igrišču, zato je Olimpiji prepustil posest žoge.

Preobrat Mure z igralcem več

Mura je po preobratu premagala Rogaško s 3:1 in tako dosegla šele drugo zmago na domačem igrišču. Rogaška je povedla v osmi minuti z golom Gradišarja, odločilni trenutek pa je bil ob koncu prvega polčasa, ko je drugi rumeni karton pri Rogaški upravičeno prejel Mihalić. V drugem polčasu so Prekmurci brez težav uveljavili prednost igralca več in dosegli dva gola za prvo zmago po več kot mesecu dni.

Izidi 18. kroga: Radomlje – Celje 0:4 (0:0), Aluminij – Domžale 0:5 (0:2), Koper – Maribor 3:3 (2:2), Mura – Rogaška 3:1 (1:1 Shabanhaxhaj 15, Jovičević 54, Maroša 89; Gradišar 8), Olimpija – Bravo 1:1 (0:0, Kasa 75; Poplatnik 86). Vrstni red: Celje (-1) 41, Olimpija 34, Koper (-1) 30, Maribor 28, Bravo 26, Domžale 23, Mura 22, Radomlje 16, Aluminij (-1) 15, Rogaška (-1) 11. Pari prihodnjega kroga, sobota ob 15. uri: Aluminij – Celje, nedelja ob 13. uri: Bravo – Rogaška, ob 15. uri: Koper – Olimpija, ob 17.30: Mura – Domžale, ponedeljek ob 17.30: Radomlje – Maribor.