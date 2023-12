Kot je pojasnila, so se s plenarnim zasedanjem pomožnih teles v sredo zaključila pogajanja na tehnični ravni, v petek pa se začenja druga faza pogajanj na ministrski oz. politični ravni.

Glede vsebine končnega zaključnega dokumenta konference, imenovanega Globalni pregled stanja, je dejala, da je bil na podlagi pripomb, ki so jih posredovale pogajalske skupine, pripravljen drugi osnutek dokumenta. Ob tem dodaja, da računajo, da bo vseboval tudi zaveze o uporabi fosilnih goriv.

Glede te vsebinske točke, ki se je v zadnjih dneh pokazala kot najtrši oreh za pogajalce, je v osnutku navedenih več predlogov, med drugim tudi dikcija s podnebne konference v Glasgowu pred dvema letoma, ki omenja postopno opuščanje premoga in odpravo neučinkovitih subvencij za fosilna goriva. Od drugih ambicioznejših možnosti pa so v osnutek zaključnega dokumenta umestili tudi »urejeno in pravično odpravo fosilnih goriv« in »hitro odpravo fosilnih goriv brez zajemanja in shranjevanja ogljika ter takojšnje prenehanje izdajanja dovoljenj za nove termoelektrarne brez zajemanja in shranjevanja ogljika«.

»Stališče EU na podlagi sprejetih sklepov Sveta EU poudarja odpravo fosilnih goriv brez zajemanja in shranjevanja ogljika. Slovenija pa ima tukaj še ambicioznejše stališče - prizadevamo si za odpravo vseh fosilnih goriv za dosego podnebne nevtralnosti,« je dejala Kobilšek.

Dodala je, da v Dubaju vse zaenkrat še ostaja odprto, del dogovorov pa se po njenih besedah pričakuje v zaključni fazi pogajanj.

Priznava, da se ob vstopu v drugi teden pogajanj pričakovanja in pritiski na pogajalce glede končnega izida konference stopnjujejo, a hkrati zagotavlja, da jim »kritike dajejo poseben veter v zaledje in to nas v bistvu po drugi strani žene v bolj ambiciozne izjave in prizadevanja«.

Kot je spomnila, so z odločitvijo o dokončni vzpostavitvi finančnega sklada za izgube in škode, ki so jo sprejeli na začetku konference, poskrbeli za zgodovinski trenutek. Doslej namreč še nobena vsebinska odločitev ni bila sprejeta na prvi dan dogodka. »Menim, da je edino pravilno, da tako tudi zaključimo - z zgodovinsko odločitvijo,« je poudarila.

V prihodnjih dneh se po njenih besedah pričakuje ambiciozen dogovor na področju globalnega pregleda stanja, ki zajema tako blaženje kot prilagajanje na podnebne spremembe in finance.

Na področju blaženja bodo v prihodnjih dneh v ospredju predvsem fosilna goriva, pa tudi obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost.

Na področju prilagajanja na podnebne spremembe pa še vedno iščejo glavno usmeritev za pot do odpornosti in zmanjševanja ranljivosti.

Med vsebinskimi sklopi, kjer je potrebnega še veliko dela, pa je Kobilšek izpostavila pravičen prehod, ki je zelo pomemben za države v razvoju. V prihodnjih dneh bodo na dnevnem redu tudi pogajanja o podnebnih financah, kljub temu, da se je v sklad za izgube in škode doslej steklo že 700 milijonov dolarjev finančnih sredstev.

Na vprašanje, ali se že napovedujejo tradicionalni podaljški konference, ki se uradno zaključi 12. decembra, je odgovorila, da predsedujoči COP28 Sultan al Džaber napoveduje, da jih tokrat ne bo.