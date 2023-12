»Saj ni res, pa je,« komentirajo v Zavodu Reševalni pas, ki je bil ustanovljen z namenom ozaveščanja voznikov in voznic, kako pravilno reagirati in se razvrstiti ob zaustavljanju ali zaustavitvi vozila na hitrih cestah in avtocestah in ki na družbenih omrežjih pogosto objavlja in komentira vedenje voznikov.

V primeru tovornjaka, ki je po avtocesti med sneženjem več metrov pred seboj potiskal osebni avtomobil, so v Zavodu zapisali, da je šlo »po pričevanju avtorja za splet nesrečnih okoliščin in nikakor za namerne poteze kateregakoli od udeležencev«. Posnetek so objavili, ker želijo opozoriti, da ni v prometu nič nemogoče in da je cesta lahko varna le, če vsakdo ravno dobro in varno.

Na vprašanje uporabnice družbenega omrežja X, ali videno na posnetku pomeni, da tovornjakar ne more videti pešca, če ta denimo stopi pred tovornjak na prehodu za pešce in če je bil pred tem zakrit z drugimi avtomobili ali grmovjem, so v Zavodu odgovorili s sličico, ki prikazuje mrtve kote tovornjakarjev.